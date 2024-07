BR-324 deve ter aumento no fluxo de veículos neste feriado; saiba mais

Concessionária recomenda aos motoristas que façam a manutenção do veículo - Foto: Divulgação

O fluxo de veículos na BR-324 deve ter um pequeno aumento com a chegada do feriado de 2 de Julho, data comemorativa da Independência do Brasil na Bahia. A informação foi divulgada pela ViaBahia, consessionária que administra a rodovia.



De acordo com a empresa, um aumento de 5% no fluxo de veículos é esperado. O aumento do tráfego na rodovia deve ser impulsionado pela possibilidade de ‘dia ponte’ com a segunda-feira, 1º de junho, e pelas festividades de São Pedro em diversas cidades do interior baiano.

A concessionária recomenda aos motoristas que façam a manutenção do veículo, verifiquem itens básicos como macaco, chave de roda, triângulo, extintor e estepe.

Na BR-324, estão localizadas três Bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs) equipadas com banheiros femininos, masculinos, para portadores de necessidades especiais e Wi-fi gratuito.