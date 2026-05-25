Business Bahia celebra 6 anos do 'Selo Made in Bahia' com debate sobre eleições

Siga o A TARDE no Google

A Casa do Comércio, em Salvador, será palco de um café da manhã exclusivo para os associados do Business Bahia, no próximo dia 11 de junho. A iniciativa marca as celebrações dos seis anos da campanha e do Selo Made in Bahia, lançado em 2020.

“Certamente será um encontro de muito conteúdo, networking e sinergia, onde também teremos informações e opiniões de quem faz a notícia nos principais veículos do nosso estado” afirma Carlos Falcão, presidente do Business Bahia.



Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O encontro reunirá conceituados jornalistas politicos do estado em um amplo debate sobre as eleições 2026 no âmbito estadual e nacional em um painel que debaterá o atual momento politico do país.

Entre os confirmados está o editor de política do Grupo A TARDE, Eduardo Dias. Além dele, também estão confirmados: Victor Pinto, âncora de política da Band Bahia e Fernando Duarte, editor chefe do Bahia Notícias. A mediação do evento será feita por Tiale Acrux da Tv Record Bahia.

Foto: Reprodução

Sucesso do 'Selo Made in Bahia'

Reconhecida como uma das mais bem sucedidas ações de marketing em prol da economia baiana e da valorização dos produtos e serviços locais, o Selo Made in Bahia também se transformou em lei estadual, após a aprovação pela Assembleia Legislativa da Bahia de um Projeto de Lei de autoria do deputado Alex da Piatã (PSD).

3ª edição do Summit Made in Bahia

Na ocasião, os presentes também receberão informações sobre as novidades para a 3ª edição do Summit Made in Bahia, já consolidado como o maior encontro empresarial multisetorial do estado.

O Bussiness Bahia também organiza o lançamento da edição especial da revista LetsGo, exclusiva do Summit Made in Bahia, durante o café da manhã. O público também conhecerá o novo jingle do Grupo.

O evento reunirá cem empresários e CEOs baianos e os ingressos estão esgotados.