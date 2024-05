Cabeleireiro é morto após tentar evitar assassinato de cliente | A TARDE

Um cabeleireiro de 26 anos foi agredido e morto após tentar evitar uma execução de um cliente em seu salão. O caso aconteceu na tarde de domingo, 19, dentro do estabelecimento da vítima, localizado no bairro Brisas do Monte, em Senhor do Bonfim.

Segundo as informações da Polícia Civil, Elielton de Jesus Silva foi agredido com socos e golpes de capacete por dois homens em uma motocicleta. Relatos dão conta de que o alvo do ataque seria seu cliente, mas ele evitou que isso acontecesse e acabou virando o foco da fúria dos criminosos.

Já a Polícia Militar, informou que foi acionada para a ocorrência e que "policiais do 6º BPM receberam a informação de que um homem havia sido baleado no bairro Brisas do Monte, em Senhor do Bonfim. A morte foi confirmada pelo Samu. Uma guarnição esteve no local e acionou o DPT para realizar a perícia e remover o corpo". Não há informações sobre o cliente que seria o alvo dos bandidos.

A Delegacia Territorial de Senhor do Bonfim está apurando a autoria e motivação do homicídio.

