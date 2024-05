Idoso morre após engasgar com pedaço de carne em Feira de Santana | A TARDE

Um idoso de 68 anos, identificado como Alalande Costa Santa Quitéria, morreu após engasgar com um pedaço de carne, durante a madrugada desta segunda-feira, 20, na cidade de Feira de Santana, no norte da Bahia.

De acordo com o site Acorda Cidade, a situação com Alalande aconteceu por volta de 1h. Ele estava jantando em sua casa, no Condomínio Filipinas, no bairro Tomba, quando engasgou com a comida.

O homem foi encontrado no interior do apartamento, sentado no sofá, trajando uma cueca e estava descalço. Familiares informaram ainda que ele estava sob o efeito de bastante álcool.

A delegada da Polícia Civil, Lorena Almeida, realizou o levantamento cadavérico.



