Cachoeira e Feira de Santana recebem atendimento gratuito do SAC Móvel

- Foto: Reprodução

As cidades de Cachoeira e Feira de Santana, que ficam distantes 118 km de Salvador, recebem esta semana a carreta do SAC Móvel para um atendimento totalmente gratuito. Estará disponível o serviço para a emissão de RG e da certidão negativa de antecedentes criminais, além do atendimento para Ouvidoria Geral do Estado (OGE) e orientações sobre serviços do Centro de Atendimento Previdenciário do Estado (Ceprev) e Planserv.

O atendimento em Cachoeira acontece nos dias 25 e 26 de junho, das 7h30 às 17h, na Praça Ariston Mascarenhas. A ação faz parte da solenidade de transferência da sede do governo estadual para Cachoeira no dia 25 de junho, prevista na Lei 10.695/07. A data lembra o ano de 1822, quando os moradores de Cachoeira iniciaram as lutas pela Independência da Bahia, culminando com a batalha final, em 2 de Julho de 1823, data magna do Estado.

Por sua vez, a visita do SAC Móvel a Feira de Santana integra a programação da Feira Saúde Mais Perto, promovida pela Secretaria de Saúde (Sesab) em pareceria com as Voluntárias Sociais da Bahia.

Os serviços serão prestados nos dias 27 e 28 de junho, também das 7h30 às 17h, na Avenida João Durval Carneiro, em campo próximo ao Shopping Boulevard. Nas duas cidades o atendimento será por ordem de chegada.