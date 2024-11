Cadastro escolar 2025: inscrições para novos alunos estão disponíveis

A efetivação da matrícula será feita por distribuição eletrônica. - Foto: Bruno Concha/Secom PMS

Começaram nesta segunda-feira, 4, o cadastramento para alunos novos da Rede Municipal de Ensino. Alunos matriculados em unidades escolares municipais não precisam realizar o cadastro, exceto se desejar transferência de uma escola municipal para outra.

O cadastro vai até o dia 4 de dezembro e deve ser feito preferencialmente por meio virtual, através do site da Smed (educação.salvador.ba.gov.br) ou em qualquer unidade de ensino municipal. A inscrição não garante a matrícula imediata. A efetivação da matrícula será feita por distribuição eletrônica.

Para realizar o cadastro, é necessário o CPF do responsável, a certidão de nascimento da criança e o endereço completo de interesse (localização residencial ou comercial perto de onde a família quer que a criança estude).

O cadastro é destinado aos estudantes do 1° ao 9° ano do Ensino Fundamental, com idade a partir de 06 (seis) anos (desde que completados até 31/03/2025), para ingresso em escolas da Rede Municipal de Ensino de Salvador.

Para Educação de Jovens e Adultos (EJA), podem ser cadastrados jovens, adultos e idosos que desejem retomar os estudos em escolas da Rede Municipal de Ensino de Salvador, no turno noturno.