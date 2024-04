Cães da PRF encontram cocaína, crack e maconha em ônibus na Bahia | A TARDE

Com o auxílio de dois cães farejadores, foram apreendidos em um ônibus interestadual cerca de cinco quilos de drogas, entre cocaína, crack e maconha, na noite de quarta-feira, 17, na BR-116, trecho de Vitória da Conquista.



Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a droga - 147g de cocaína, 381g de crack e 5,05 Kg de maconha - estava em uma caixa, sob a forma de encomenda.



Ainda de acordo com a PRF, a abordagem ao ônibus que fazia a linha São Paulo (SP) x Maceió (AL) ocorreu por volta das 19h, no Km-830 da rodovia. Durante a fiscalização, foi realizado o procedimento para a utilização dos cães, que consiste em retirar parcialmente as bagagens do compartimento inferior, para permitir o acesso do cão a todos os volumes. Os animais, de nomes Friedel e Kaleu, realizaram a inspeção na linha de malas e indicaram positivo para a presença de entorpecentes em uma caixa de papelão.



A PRF destacou que, ao inspecionar o volume, a equipe encontrou os entorpecentes escondidos no interior da caixa. A bagagem foi despachada por encomenda para ser entregue na cidade de São Miguel dos Campos (AL) e, ainda segundo a PRF, será possível rastrear e investigar os responsáveis pelo transporte do produto.



A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civíl, que investigará o caso.