Caetano inaugura Policlínica após investimento de R$ 50 milhões

A Policlínica de Camaçari foi inaugurada nesta terça-feira, 30, e marca uma nova etapa para a saúde pública do município. O equipamento recebeu investimento de aproximadamente R$ 50 milhões e é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Camaçari, o Governo do Estado e o Governo Federal.

A unidade é a primeira policlínica do país construída por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Para a gestão municipal, a entrega simboliza a prioridade dada à saúde pelo prefeito Luiz Caetano (PT) desde o início do atual mandato.

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Segundo a prefeitura, a Policlínica é considerada o maior investimento em saúde realizado em Camaçari nos últimos 40 anos.

Capacidade

O equipamento conta com mais de 3 mil metros quadrados de área construída, 25 consultórios, 28 especialidades médicas, exames de alta complexidade, núcleos de reabilitação e capacidade para realizar cerca de 54 mil atendimentos por mês.

A unidade terá aproximadamente 300 profissionais, entre eles 130 médicos especialistas. A expectativa é ampliar o acesso da população a consultas, exames e serviços especializados que, antes, muitas vezes exigiam deslocamento para outros municípios.

“Recebemos uma prefeitura com mais de R$ 1 bilhão em dívidas contraídas à base de empréstimos com bancos internacionais, unidades de saúde fechadas, falta de medicamentos, ambulâncias sucateadas e serviços interrompidos. Mesmo diante desse cenário, escolhemos investir onde a população mais precisava. Estamos reconstruindo a saúde de Camaçari e queremos transformar o município em referência para toda a Bahia, sem deixar de lado as outras áreas”, afirmou Caetano.

Desde o início da gestão, a prefeitura tem anunciado uma série de medidas voltadas à ampliação da rede pública de saúde. Logo no primeiro mês de governo, foi reaberta a UPA dos Phocs. Em seguida, foram viabilizadas, em parceria com os governos estadual e federal, as novas UPAs de Monte Gordo e Vila de Abrantes, com foco na ampliação da rede de urgência e emergência na orla.

Centro de reabilitação

Também foi anunciado o CER IV, que deve ser um dos maiores centros de reabilitação da Bahia e reforçará o atendimento especializado no município.

O conjunto de investimentos tem colocado a saúde no centro da agenda administrativa da gestão. A recuperação de serviços, a abertura de novas unidades e a construção de equipamentos de maior porte têm como objetivo ampliar a capacidade de atendimento do SUS em Camaçari e reduzir o tempo de espera da população.

Com a Policlínica entregue, duas novas UPAs em construção e o CER IV em implantação, a gestão municipal afirma que Camaçari vive a maior expansão da rede pública de saúde em décadas. A estratégia, segundo a Prefeitura, é transformar o município em referência estadual na área, com ampliação do acesso, da estrutura e da qualidade do atendimento.