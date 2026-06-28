Policlínica de Camaçari é inaugurada com investimento de R$ 50 milhões

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A nova Policlínica de Camaçari será inaugurada como a primeira unidade do tipo construída no Brasil dentro do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O equipamento que será aberto nesta terça-feira, 30, é resultado de parceria entre os governos federal, estadual e municipal e é apontado como o maior investimento em saúde coletiva do município nos últimos 40 anos.

Localizada na Avenida Concêntrica, no bairro Camaçari de Dentro, a unidade recebeu investimento de cerca de R$ 50 milhões, entre estrutura física e aquisição de equipamentos. A gestão será compartilhada entre Estado e município, por meio do Consórcio Público Interfederativo de Saúde.

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A policlínica foi projetada para ampliar a oferta de atendimento especializado no município e reduzir o tempo de espera por consultas, exames e procedimentos. Em pleno funcionamento, a unidade contará com 300 profissionais, sendo 130 médicos especialistas em 28 áreas, além de capacidade para realizar até 54 mil exames por mês.

Estrutura

O equipamento terá 25 consultórios destinados a diferentes especialidades médicas, como oftalmologia, ortopedia e otorrinolaringologia. A estrutura também contará com consultórios voltados à saúde da mulher e do homem, além da Sala Lilás, destinada ao atendimento de mulheres vítimas de violência.

A unidade ainda terá setores de fisioterapia, ambulatório de estomias e atendimento infantil, com foco em estimulação precoce, reabilitação pediátrica e terapia ocupacional. Também estão previstos núcleos de reabilitação, apoio ao diagnóstico terapêutico, cuidados a feridas complexas e atendimento a pacientes com pé diabético.

Entre os exames ofertados estarão procedimentos de alta complexidade, como ultrassonografia, endoscopia, colonoscopia, tomografia e ressonância magnética.

Segundo a prefeitura, a estrutura foi planejada para garantir fluxos assistenciais mais organizados, maior segurança no atendimento e mais agilidade no acesso aos serviços especializados.