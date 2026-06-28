Bahia faz proposta de mais de R$ 80 milhões por atacante brasileiro

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O Esporte Clube Bahia voltou a se movimentar no mercado de transferências do meio da temporada. Após o anúncio da contratação de Alejo Véliz na última sexta-feira, 26, o clube tricolor novamente deve renovar seu setor ofensivo com Gabriel Pec.

O Esquadrão de Aço apresentou, nas últimas horas, uma proposta oficial de aproximadamente 14 milhões de euros, R$ 82,5 milhões, na cotação atual, ao LA Galaxy pelo atacante, de acordo com o jornalista Bruno Andrade.

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Atleta já foi alvo do Grupo City

Vale ressaltar que no passado, Gabriel Pec já foi alvo do Grupo City, porém, os valores pedidos impediram a transferência.

Histórico de Gabriel Pec

Revelado pelo Vasco da Gama, o ponta direita brasileiro de 25 anos foi transferido para o futebol dos Estados Unidos em 2023, e, até o momento, acumulou:

43 gols;

27 assistências;

101 jogos.

Em 2026, até a paralisação para a Copa do Mundo, Gabriel Pec acumulou 11 gols em 20 jogos além de quatro assistências.