Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

E.C.BAHIA

Bahia faz proposta de mais de R$ 80 milhões por atacante brasileiro

Atleta já foi alvo do Grupo City no passado

Gustavo Zambianco
Por
| Atualizada em
Gabriel Pec
Gabriel Pec - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Esporte Clube Bahia voltou a se movimentar no mercado de transferências do meio da temporada. Após o anúncio da contratação de Alejo Véliz na última sexta-feira, 26, o clube tricolor novamente deve renovar seu setor ofensivo com Gabriel Pec.

O Esquadrão de Aço apresentou, nas últimas horas, uma proposta oficial de aproximadamente 14 milhões de euros, R$ 82,5 milhões, na cotação atual, ao LA Galaxy pelo atacante, de acordo com o jornalista Bruno Andrade.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Atleta já foi alvo do Grupo City

Vale ressaltar que no passado, Gabriel Pec já foi alvo do Grupo City, porém, os valores pedidos impediram a transferência.

Leia Também:

VAI VENDER?

Bahia recebe proposta milionária por Ramos Mingo
Bahia recebe proposta milionária por Ramos Mingo imagem

E.C.BAHIA

Bahia anuncia a contratação do atacante argentino Alejo Véliz
Bahia anuncia a contratação do atacante argentino Alejo Véliz imagem

E.C.BAHIA

Dupla BaVi vence na primeira rodada do Baiano de Futebol de Amputados
Dupla BaVi vence na primeira rodada do Baiano de Futebol de Amputados imagem

Histórico de Gabriel Pec

Revelado pelo Vasco da Gama, o ponta direita brasileiro de 25 anos foi transferido para o futebol dos Estados Unidos em 2023, e, até o momento, acumulou:

  • 43 gols;
  • 27 assistências;
  • 101 jogos.

Em 2026, até a paralisação para a Copa do Mundo, Gabriel Pec acumulou 11 gols em 20 jogos além de quatro assistências.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Esporte Clube Bahia Gabriel Pec

Relacionadas

Mais lidas