E.C.BAHIA
Bahia faz proposta de mais de R$ 80 milhões por atacante brasileiro
Atleta já foi alvo do Grupo City no passado
O Esporte Clube Bahia voltou a se movimentar no mercado de transferências do meio da temporada. Após o anúncio da contratação de Alejo Véliz na última sexta-feira, 26, o clube tricolor novamente deve renovar seu setor ofensivo com Gabriel Pec.
O Esquadrão de Aço apresentou, nas últimas horas, uma proposta oficial de aproximadamente 14 milhões de euros, R$ 82,5 milhões, na cotação atual, ao LA Galaxy pelo atacante, de acordo com o jornalista Bruno Andrade.
Atleta já foi alvo do Grupo City
Vale ressaltar que no passado, Gabriel Pec já foi alvo do Grupo City, porém, os valores pedidos impediram a transferência.
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Histórico de Gabriel Pec
Revelado pelo Vasco da Gama, o ponta direita brasileiro de 25 anos foi transferido para o futebol dos Estados Unidos em 2023, e, até o momento, acumulou:
- 43 gols;
- 27 assistências;
- 101 jogos.
Em 2026, até a paralisação para a Copa do Mundo, Gabriel Pec acumulou 11 gols em 20 jogos além de quatro assistências.