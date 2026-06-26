E.C.BAHIA
Bahia anuncia a contratação do atacante argentino Alejo Véliz
Jogador de 22 anos foi contratado junto ao Tottenham, da Inglaterra
O Esporte Clube Bahia anunciou oficialmente, no fim de tarde desta sexta-feira, 26, o atacante Alejo Véliz, de 22 anos, contratado junto ao Tottenham, da Inglaterra. O atleta, no entanto, estava defendendo o Rosário Central.
Alejo chega cercado de expectativa após ser tratado como uma das principais promessas recentes do futebol argentino. O investimento realizado pelo Bahia gira em torno de 9 milhões de euros, cerca de R$ 55,6 milhões, e o vínculo será válido até dezembro de 2031.
O centroavante disputou 40 partidas nesta última temporada, incluindo jogos pela Conmebol Libertadores, com 11 gols e uma assistência.
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Além do futebol argentino, o novo atacante do Bahia traz no currículo duas passagens pelo futebol europeu. Ele defendeu o Tottenham em 2023 e depois passou por outras duas equipes espanholas: Sevilla e Espanyol.
Com idade de base, em 2023, o atleta argentino defendeu o país no Sul-Americano e Mundial, ambos na categoria Sub-20.