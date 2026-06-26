Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

E.C.BAHIA

Bahia anuncia a contratação do atacante argentino Alejo Véliz

Jogador de 22 anos foi contratado junto ao Tottenham, da Inglaterra

João Grassi
Por
Alejo Véliz foi anunciado oficialmente pelo Bahia
Alejo Véliz foi anunciado oficialmente pelo Bahia - Foto: Divulgação | EC Bahia

O Esporte Clube Bahia anunciou oficialmente, no fim de tarde desta sexta-feira, 26, o atacante Alejo Véliz, de 22 anos, contratado junto ao Tottenham, da Inglaterra. O atleta, no entanto, estava defendendo o Rosário Central.

Alejo chega cercado de expectativa após ser tratado como uma das principais promessas recentes do futebol argentino. O investimento realizado pelo Bahia gira em torno de 9 milhões de euros, cerca de R$ 55,6 milhões, e o vínculo será válido até dezembro de 2031.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O centroavante disputou 40 partidas nesta última temporada, incluindo jogos pela Conmebol Libertadores, com 11 gols e uma assistência.

Leia Também:

EM TERRAS BAIANAS!

Reforço de R$ 56 mi do Bahia manda recado após desembarcar em Salvador
Reforço de R$ 56 mi do Bahia manda recado após desembarcar em Salvador imagem

CONTRATAÇÃO DO BAHIA

Bastidores: atleta do Bahia ajudou a convencer Alejo Véliz a assinar contrato
Bastidores: atleta do Bahia ajudou a convencer Alejo Véliz a assinar contrato imagem

NOVO REFORÇO

Reforço de R$ 56 milhões, Alejo Véliz ainda não treina no Bahia; saiba motivo
Reforço de R$ 56 milhões, Alejo Véliz ainda não treina no Bahia; saiba motivo imagem

Carreira de Alejo

Além do futebol argentino, o novo atacante do Bahia traz no currículo duas passagens pelo futebol europeu. Ele defendeu o Tottenham em 2023 e depois passou por outras duas equipes espanholas: Sevilla e Espanyol.

Com idade de base, em 2023, o atleta argentino defendeu o país no Sul-Americano e Mundial, ambos na categoria Sub-20.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Esporte Clube Bahia (@ecbahia)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Esporte Clube Bahia mercado da bola

Relacionadas

Mais lidas