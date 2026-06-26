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NOVO REFORÇO

Reforço de R$ 56 milhões, Alejo Véliz ainda não treina no Bahia; saiba motivo

Reforço de R$ 56 milhões aguarda o fim do contrato com o Rosario Central

Téo Mazzoni
Por
| Atualizada em
Atacante argentino ainda tem vínculo com o Rosario Central
Atacante argentino ainda tem vínculo com o Rosario Central - Foto: Reprodução

O elenco do Esporte Clube Bahia voltou aos treinamentos na última segunda-feira, 22, após o período de recesso concedido em razão da realização da Copa do Mundo de 2026.

Na reapresentação, algumas mudanças no grupo chamaram a atenção, como as saídas de Gabriel Xavier e Gilberto. No entanto, uma ausência despertou ainda mais curiosidade: a de Alejo Véliz.

Reforço de R$ 56 milhões do Esquadrão, o argentino, apesar de já ter desembarcado em Salvador para concluir os trâmites finais da negociação, ainda possui contrato de empréstimo vigente com o Rosario Central, da Argentina. O vínculo do atacante com o clube argentino é válido até o dia 30 de junho.

Somente após o encerramento desse contrato de empréstimo, e também do vínculo com o Tottenham, detentor de seus direitos econômicos, Alejo Véliz estará oficialmente liberado para vestir a camisa do Bahia.

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No entanto, vale destacar que o atacante só poderá ser registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após a abertura da janela de transferências, marcada para o dia 20 de julho.

Com isso, o argentino não estará à disposição do Bahia para o duelo contra a Chapecoense, no dia 17 de julho, em partida atrasada da quarta rodada do Campeonato Brasileiro, que marcará o retorno oficial do Tricolor de Aço aos gramados após a paralisação do calendário.

Em preparação

Enquanto ainda não pode vestir oficialmente a camisa do Bahia, o atacante Alejo Véliz segue a preparação para iniciar sua trajetória no clube. Nesta quinta-feira, 25, o argentino publicou, nas redes sociais, uma foto treinando na academia, onde aparece aprimorando a parte física.

Veja:

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Liberado para jogar os amistosos?

O atacante Alejo Véliz poderá entrar em campo nos amistosos contra o Montevideo City Torque, no dia 4 de julho, e diante do Fluminense, no dia 12 do mesmo mês? A resposta é sim.

Isso acontece porque, embora o nome do argentino ainda não conste nos registros de atletas profissionais da CBF, a restrição se aplica apenas às competições oficiais.

Como os confrontos contra Montevideo City Torque e Fluminense são amistosos, não há impedimento para que o novo reforço faça sua estreia com a camisa do Bahia.

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Alejo Véliz Esporte Clube Bahia mercado da bola

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