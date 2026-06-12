Bahia anuncia saída de Gabriel Xavier para clube chinês do Grupo City

O Esporte Clube Bahia confirmou a saída do zagueiro Gabriel Xavier para o Shenzhen Peng City, da China, que também faz parte do Grupo City. O defensor foi cedido por empréstimo até o fim da atual temporada, mas segue vinculado ao Tricolor, com contrato válido até dezembro de 2029.



Além de representar uma nova oportunidade para o jogador no futebol asiático, a negociação também pode gerar impactos no planejamento do Bahia para a sequência de 2026. A saída do atleta abre espaço no elenco e pode facilitar a chegada de novos reforços durante a próxima janela de transferências.



De acordo com informações apuradas pelo portal A TARDE, a movimentação faz parte de uma estratégia interna do clube para reduzir os custos da folha salarial e ampliar a capacidade de investimento em futuras contratações.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.



Gabriel Xavier teve participação limitada na temporada. Em 2026, o zagueiro entrou em campo em 14 oportunidades com a camisa tricolor, sendo escalado como titular em 13 delas. A maior parte dessas aparições ocorreu no período em que David Duarte, considerado uma das principais opções da defesa, esteve afastado por lesão no início do ano.