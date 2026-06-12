Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

OFICIALIZADO

Bahia anuncia saída de Gabriel Xavier para clube chinês do Grupo City

Zagueiro foi emprestado ao Shenzhen Peng City até o fim da temporada

Téo Mazzoni
Por
| Atualizada em
Bahia confirma saída de Gabriel Xavier para clube do Grupo City
Bahia confirma saída de Gabriel Xavier para clube do Grupo City - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia confirmou a saída do zagueiro Gabriel Xavier para o Shenzhen Peng City, da China, que também faz parte do Grupo City. O defensor foi cedido por empréstimo até o fim da atual temporada, mas segue vinculado ao Tricolor, com contrato válido até dezembro de 2029.

Além de representar uma nova oportunidade para o jogador no futebol asiático, a negociação também pode gerar impactos no planejamento do Bahia para a sequência de 2026. A saída do atleta abre espaço no elenco e pode facilitar a chegada de novos reforços durante a próxima janela de transferências.

Leia Também:

DE RECORDISTA EM JOGOS A CALENDÁRIO ENXUTO

Após recorde em 2025, Bahia despenca em número de jogos
Após recorde em 2025, Bahia despenca em número de jogos imagem

TRICOLOR NOS EUA!

Bahia já recebeu a missão de popularizar o futebol no país da Copa
Bahia já recebeu a missão de popularizar o futebol no país da Copa imagem

HÁ 24 ANOS...

Veja como foi o ano do Bahia no último título mundial do Brasil
Veja como foi o ano do Bahia no último título mundial do Brasil imagem

De acordo com informações apuradas pelo portal A TARDE, a movimentação faz parte de uma estratégia interna do clube para reduzir os custos da folha salarial e ampliar a capacidade de investimento em futuras contratações.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.


Gabriel Xavier teve participação limitada na temporada. Em 2026, o zagueiro entrou em campo em 14 oportunidades com a camisa tricolor, sendo escalado como titular em 13 delas. A maior parte dessas aparições ocorreu no período em que David Duarte, considerado uma das principais opções da defesa, esteve afastado por lesão no início do ano.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Esporte Clube Bahia Gabriel Xavier grupo city

Relacionadas

Mais lidas