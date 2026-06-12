Após recorde em 2025, Bahia despenca em número de jogos

Eliminado precocemente da Libertadores e da Copa do Brasil, além de não ter disputado a Copa do Nordeste, o Esporte Clube Bahia vive, em 2026, uma realidade completamente distinta da observada no ano passado. Na atual temporada, o Esquadrão é uma das equipes da Série A do Campeonato Brasileiro que menos entraram em campo.



Com metade da temporada já transcorrida, o Tricolor de Aço disputou apenas 32 partidas em 2026, ficando à frente apenas de Athletico-PR e Coritiba, ambos com 30 jogos, entre os clubes que disputam o Brasileirão.



Para efeito de comparação, na temporada passada, quando o calendário do futebol brasileiro também foi paralisado — assim como neste ano, que entrou em pausa por conta da Copa do Mundo de 2026 —, mas em razão do Super Mundial de Clubes, em 2025, o Bahia já havia disputado 44 partidas nesta mesma altura da temporada. Ou seja, foram 12 jogos a mais do que em 2026.



Portanto, o Bahia registrou uma queda de 27,3% no número de partidas disputadas até a paralisação do calendário em 2026, na comparação com o mesmo período de 2025 — ano em que o Tricolor terminou como a equipe que mais entrou em campo no futebol brasileiro, acumulando 81 jogos ao longo da temporada.



Como mencionado anteriormente, a redução no número de partidas se deve, principalmente, às eliminações precoces ao longo da temporada. Com as quedas na Libertadores e na Copa do Brasil, o Bahia passou a ter apenas o Campeonato Brasileiro para disputar até o fim do ano. Além disso, o Campeonato Baiano foi encerrado ainda no primeiro trimestre, e o clube sequer disputou a Copa do Nordeste por estar classificado para competições da Conmebol.

Confira os clubes da Série A que menos jogaram em 2026:

Fluminense, São Paulo e Remo — 36 jogos;

Bragantino, Santos e Vasco — 35 jogos;

Mirassol — 33 jogos;

Bahia e Internacional — 32 jogos ;

e Internacional — ; Athletico-PR e Coritiba — 30 jogos.

Pausa para a Copa do Mundo

Após a partida contra o Botafogo, disputada no dia 30 de maio, o Esporte Clube Bahia concedeu recesso ao elenco tricolor durante a paralisação do calendário brasileiro para a Copa do Mundo de 2026. A reapresentação do grupo está prevista para o dia 22 de junho, no CT Evaristo de Macedo.