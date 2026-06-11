Joia do Bahia decide de novo e brilha pela Seleção Brasileira Sub-17

Em meio à expectativa pela estreia da Seleção Brasileira principal na Copa do Mundo, marcada para este sábado, 13, os torcedores brasileiros já tiveram a oportunidade de acompanhar jovens promessas vestindo a Amarelinha.



Entre os destaques desse período de preparação para o Mundial está Kauê Furquim, uma das principais joias das categorias de base do Esporte Clube Bahia, que vem ganhando espaço e protagonismo nas seleções inferiores do Brasil.



Nesta quarta-feira, 10, a Seleção Brasileira Sub-17 voltou a entrar em campo, novamente contra os Estados Unidos, em amistoso preparatório para o Mundial da categoria, que será realizado entre novembro e dezembro de 2026, no Catar. Na Arena das Dunas, em Natal (RN), o Brasil venceu por 1 a 0, com mais uma participação decisiva da joia da base tricolor.





Dos pés de Kauê Furquim saiu o passe para o gol solitário do capitão Eduardo Pape, que garantiu a vitória brasileira no segundo amistoso diante dos norte-americanos.



No último domingo, 7, a equipe comandada por Dudu Patetuci já havia derrotado os Estados Unidos por 4 a 0, no primeiro compromisso da fase inicial de preparação para o Mundial. Na ocasião, o Pivete de Aço também brilhou e marcou um golaço na goleada brasileira.