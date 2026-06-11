Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

ROUBANDO A CENA

Joia do Bahia decide de novo e brilha pela Seleção Brasileira Sub-17

Kauê Furquim dá assistência na vitória do Brasil sobre os Estados Unidos

Téo Mazzoni
Por
Promessa do Bahia volta a brilhar e lidera vitória do Brasil
Promessa do Bahia volta a brilhar e lidera vitória do Brasil - Foto: Guilherme Drovas / Staff Images / CBF

Em meio à expectativa pela estreia da Seleção Brasileira principal na Copa do Mundo, marcada para este sábado, 13, os torcedores brasileiros já tiveram a oportunidade de acompanhar jovens promessas vestindo a Amarelinha.

Entre os destaques desse período de preparação para o Mundial está Kauê Furquim, uma das principais joias das categorias de base do Esporte Clube Bahia, que vem ganhando espaço e protagonismo nas seleções inferiores do Brasil.

Nesta quarta-feira, 10, a Seleção Brasileira Sub-17 voltou a entrar em campo, novamente contra os Estados Unidos, em amistoso preparatório para o Mundial da categoria, que será realizado entre novembro e dezembro de 2026, no Catar. Na Arena das Dunas, em Natal (RN), o Brasil venceu por 1 a 0, com mais uma participação decisiva da joia da base tricolor.

Leia Também:

REVÉS!

Bahia perde de virada do lanterna no Brasileirão Sub-20
Bahia perde de virada do lanterna no Brasileirão Sub-20 imagem

GARRINCHA NO BAHIA?

Bahia sonhou com Garrincha após a Copa do Mundo de 1962
Bahia sonhou com Garrincha após a Copa do Mundo de 1962 imagem

MOTIVO INUSITADO

Sem entrar em campo, Bahia vence por 3 a 0 no Brasileirão Sub-17
Sem entrar em campo, Bahia vence por 3 a 0 no Brasileirão Sub-17 imagem

Dos pés de Kauê Furquim saiu o passe para o gol solitário do capitão Eduardo Pape, que garantiu a vitória brasileira no segundo amistoso diante dos norte-americanos.

No último domingo, 7, a equipe comandada por Dudu Patetuci já havia derrotado os Estados Unidos por 4 a 0, no primeiro compromisso da fase inicial de preparação para o Mundial. Na ocasião, o Pivete de Aço também brilhou e marcou um golaço na goleada brasileira.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Esporte Clube Bahia Kauê Furquim Seleção Brasileira Sub-17

Relacionadas

Mais lidas