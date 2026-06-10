Sem entrar em campo, Bahia vence por 3 a 0 no Brasileirão Sub-17

A equipe Sub-17 do Esporte Clube Bahia venceu o Atlético-GO nesta terça-feira, 9, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro da categoria. No entanto, o resultado não foi conquistado dentro de campo pelos Pivetes de Aço, mas por um motivo inusitado: a ausência de uma ambulância.



Por conta da falta do veículo de atendimento médico nos arredores do campo, a partida contra o Atlético-GO, em Goiânia, válida pela 3ª rodada da primeira fase da competição, não foi realizada. A súmula publicada pela CBF registrou o placar de 3 a 0 para o Bahia, confirmando o triunfo tricolor.



A presença de ambulância é obrigatória em partidas de futebol profissional por força de lei. A Lei Geral do Esporte, aprovada em 2023, determina a disponibilização de uma unidade para cada dez mil torcedores presentes. Além disso, as 27 federações estaduais de futebol recomendam a presença de ambulâncias por meio do Regulamento Geral das Competições (RGC), documento que rege a realização dos torneios.

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Confira:

Lei Nº14.597 | 2023

A Lei Geral do Esporte foi aprovada em junho de 2023. O texto substitui o antigo Estatuto do Torcedor, que determina a presença de uma ambulâncias por jogo. A responsabilidade da unidade móvel é do clube manante da partida.

IV - disponibilizar 1 (um) médico e 2 (dois) profissionais de enfermagem, devidamente registrados nos respectivos conselhos profissionais, para cada 10.000 (dez mil) torcedores presentes ao evento;

V - comunicar previamente à autoridade de saúde a realização do evento;

§ 1º O detentor do direito de arena ou similar deverá disponibilizar 1 (uma) ambulância para cada 10.000 (dez mil) torcedores presentes ao evento.

Com o resultado, os Pivetes de Aço assumiram a 7ª colocação e entraram na zona de classificação para a segunda fase do Campeonato Brasileiro Sub-17.