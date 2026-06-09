Campeão pelo Bahia deixa time da Libertadores e volta ao Nordeste

Peça importante do Bahia no acesso à Série A em 2022 e campeão baiano em 2023, o meia Lucas Mugni está de casa nova no futebol brasileiro. Contratado pelo Mirassol no início do ano para ajudar na campanha inédita na Libertadores, o argentino acertou seu retorno ao Ceará.

O jogador de 34 anos chega em definitivo ao Vozão depois de apenas cinco meses defendendo o clube paulista. Mugni não era um titular absoluto no Mirassol e participava das partidas quase sempre saindo do banco de reservas, mas fez 12 partidas, um gol e uma assistência. A informação foi divulgada pelo ge.

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O argentino defendeu o Ceará em 2024 e 2025, contribuiu no acesso do Alvinegro à Série A logo em sua primeira temporada, mas foi contratado pelo Mirassol depois do rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado. Ele fez 97 partidas pelo Vozão, sete gols e 20 assistências.

Lucas Mugni esteve em campo em três partidas do clube paulista na fase de grupos da Copa Libertadores, sendo titular na derrota por 2 a 1 contra a LDU-EQU. Ele também jogou na vitória sobre o Always Ready-BOL no revés contra o Lanús-ARG.

Em má fase na temporada, o Ceará ocupa apenas a 14ª posição na Série B do Brasileiro e pretende usar o mercado de transferências para mudar o ânimo do time dentro de campo, usando reforços.