Bahia tenta recuperar jogadores lesionados durante pausa da Copa

A Copa do Mundo de 2026 está prestes a começar e, por isso, o calendário do futebol brasileiro foi paralisado durante boa parte dos meses de junho e julho. Com a pausa, o Esporte Clube Bahia concedeu um período de recesso ao elenco profissional. O retorno das atividades no CT Evaristo de Macedo está previsto para o dia 22 de junho, daqui a duas semanas.



Na retomada dos trabalhos no centro de treinamento azul, vermelho e branco, o Esquadrão terá a oportunidade de esvaziar o departamento médico antes do retorno oficial das competições, previsto para o fim de julho. A data-base é o dia 22, quando a equipe enfrentará o Atlético-MG, em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Atualmente, o Tricolor de Aço possui quatro jogadores lesionados: Kike Oliveira, Iago Borduchi, Luciano Juba e Léo Vieira. Este último se recupera de uma lesão grave e não deve voltar a atuar nesta temporada. Os demais atletas, porém, apresentam problemas menos severos, que podem ser solucionados durante a pausa para o Mundial. Recuperado de lesão, Ruan Pablo vai integrar a equipe sub-20 durante a paralisação do calendário.



O atacante Kike Oliveira sofreu uma pancada na última partida antes da paralisação para a Copa do Mundo, contra o Botafogo, no dia 30 de maio, e gerou preocupação após deixar o gramado no carro de apoio. No entanto, após o jogo, o uruguaio foi reavaliado e submetido a exames, que não constataram fratura, segundo apuração do portal A TARDE. Mesmo durante o recesso, o jogador passará por uma nova avaliação médica no Uruguai.





Já Iago Borduchi sequer foi a campo diante do Botafogo. O lateral-esquerdo, que seria titular no confronto, foi vetado pelo departamento médico do Bahia após sofrer uma lesão muscular na coxa na véspera da partida.



Entre os atletas citados, Luciano Juba é quem está afastado há mais tempo. O lateral-esquerdo se lesionou no confronto contra o Grêmio, em 17 de maio. Na ocasião, foi constatada uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda, problema que o tirou das partidas contra Coritiba e Botafogo, disputadas antes da paralisação.



Diante desse cenário, o Bahia pretende aproveitar o período sem jogos para recuperar a condição física dos atletas lesionados e tê-los à disposição no retorno das competições, no fim de julho.



O Tricolor entrou na paralisação ocupando a sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 26 pontos conquistados e um jogo a menos na tabela. Isso porque o confronto contra a Chapecoense, válido pela quarta rodada, foi adiado.