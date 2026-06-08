Bahia já tem data-base para jogo adiado, mas há obstáculo; entenda

O Esporte Clube Bahia pode ter seu retorno aos gramados antecipado após a pausa do calendário nacional para a Copa do Mundo. Isso porque a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já trabalha com uma janela de datas para a realização do confronto atrasado contra a Chapecoense, válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Segundo informações obtidas pelo portal A TARDE, a entidade definiu o período entre os dias 16 e 18 de julho como data-base para a disputa da partida. Apesar disso, o jogo ainda não foi oficialmente confirmado.



A intenção da CBF é utilizar essa janela para colocar em dia a tabela da competição. Caso a proposta seja mantida, o Bahia voltaria a atuar antes do previsto. Até então, o compromisso que marcaria a retomada do Tricolor após a paralisação seria o duelo diante do Atlético-MG, programado para o dia 22 de julho, pela 19ª rodada da Série A.

Nos bastidores, a entidade já comunicou a ideia aos dois clubes. No entanto, a possibilidade enfrenta resistência da Chapecoense. Em contato com o portal A TARDE, uma fonte ligada ao clube catarinense revelou que o período sugerido pela CBF foi apresentado à diretoria, mas não é considerado o mais adequado para a preparação da equipe.

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A justificativa apresentada pela Chape está relacionada ao calendário da temporada. Diferentemente dos clubes da Série A, que iniciaram o recesso logo após a paralisação das competições nacionais, a equipe catarinense permaneceu em atividade por mais tempo devido à disputa da Copa Sul-Sudeste e só entrou em férias oito dias depois, nesta segunda-feira 8.



Internamente, o entendimento é de que a entidade máxima do futebol brasileiro precisa levar em consideração esse cenário. A avaliação do clube é de que duas semanas de preparação seriam insuficientes para uma partida de alto nível competitivo.



O confronto entre Bahia e Chapecoense deveria ter sido disputado no dia 25 de fevereiro. Entretanto, o jogo acabou adiado por conta de um conflito de datas entre os calendários da CBF e da Conmebol, provocado pela participação do Esquadrão na segunda fase preliminar da Copa Libertadores da América.