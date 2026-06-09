Saiba como saída de Gabriel Xavier abre espaço para reforços no Bahia

O zagueiro Gabriel Xavier está de saída do Esporte Clube Bahia rumo ao Shenzhen Peng City, da China, equipe que também integra o Grupo City. O negócio deve ser concretizado por meio de um empréstimo ao clube parceiro do conglomerado.



A negociação do defensor abre espaço para possíveis reforços no elenco do Esquadrão para a sequência da temporada. Segundo informações obtidas pelo portal A TARDE, a transferência faz parte de um movimento interno do clube para aliviar a folha salarial e criar margem no orçamento visando futuras contratações.



Após a partida contra o Botafogo, no dia 30 de maio, o técnico Rogério Ceni revelou que tem se reunido com Cadu Santoro, diretor de futebol do Bahia, para discutir possíveis reforços capazes de elevar o nível do elenco tricolor.



Ainda no fim de maio, Ceni já havia sinalizado que a janela de transferências do meio do ano poderia contar tanto com chegadas quanto com saídas. A janela será aberta no dia 20 de julho. “Algum jogador vai chegar, pode ser que haja alguma saída, sem dúvida nenhuma, é parte de um processo”, afirmou o treinador na ocasião.



O discurso de Rogério Ceni é reforçado justamente pela negociação de Gabriel Xavier. Apesar da pouca idade, aos 25 anos, e da importância que teve no elenco do Bahia — especialmente em 2024, quando foi titular absoluto —, o zagueiro perdeu espaço e já não possui o mesmo prestígio de temporadas anteriores.





Saída abre espaço para jovens da base

Além de abrir margem para novas contratações, a saída do defensor também tem como objetivo ampliar as oportunidades para Marcos Victor e Fredi Lippert, conforme apurou a reportagem.



No último jogo antes da pausa para a Copa do Mundo, contra o Botafogo, Rogério Ceni afirmou que, para oferecer mais espaço aos jogadores da base, seria necessário promover ajustes no elenco principal. Na ocasião, o treinador citou Fredi Lippert como um dos jovens observados de perto pela comissão técnica.



Além da joia da base, o comandante tricolor também comentou sobre Marcos Victor dias antes. Em 17 de maio, durante entrevista coletiva após o empate contra o Grêmio, Ceni elogiou o zagueiro, que havia sido um dos destaques positivos na partida anterior, diante do Remo, mesmo com a eliminação do Bahia. Na oportunidade, o treinador explicou os motivos que levaram o defensor a ficar fora do confronto contra a equipe gaúcha, apesar do bom desempenho apresentado anteriormente.



Diante da iminente saída de Gabriel Xavier, das declarações de Rogério Ceni e das informações apuradas pela reportagem, Marcos Victor e Fredi Lippert devem ganhar mais espaço no elenco tricolor durante o segundo semestre da temporada.





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Bahia só retorna às atividades no fim de junho

Enquanto as movimentações internas seguem sendo planejadas, o Bahia permanece em recesso durante a paralisação do calendário nacional em razão da Copa do Mundo de 2026. O retorno das atividades está previsto para o dia 22 de junho, no CT Evaristo de Macedo.