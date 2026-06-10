Bahia marca com Dell, mas leva virada do lanterna no Brasileiro Sub-20

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O Bahia até contou com gol marcado por Dell, mas saiu de campo derrotado no Rio Grande do Sul. Pela 15ª rodada do Brasileirão Sub-20, os Pivetes de Aço perderam por 3 a 1 para o Juventude, fora de casa.

Jovem atacante de 18 anos, Dell abriu o placar no início do segundo tempo, mas a alegria tricolor durou pouco. Os alviverdes Scatolin e Nathan viraram o placar pouco mais de 10 minutos depois no primeiro tento do duelo, e Xande sacramentou a vitória do time mandante na reta final.

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Com o resultado, o Bahia perdeu a chance de voltar ao G-8 da competição e estagnou na 11ª posição. O Juventude, por outro lado, é o lanterna do Brasileirão e venceu pela segunda vez no torneio.

O Alviverde não vencia há 11 partidas consecutivas e vinha de uma goleada humilhante por 6 a 1 sofrida contra o Athletico-PR na última rodada.

O Bahia entrou em campo com: Iuri; Fernand Gabriel, Gerald, Fredi Lippert e Daniel Lima; SIdney, Pedrinho e Roger Gabriel; Fred, João Andrade e Ryan Nascimento.