Bahia sonhou com Garrincha após a Copa do Mundo de 1962

Na década de 1960, quando vivia o período mais áureo de sua até então curta história, o Esporte Clube Bahia tinha um plano audacioso, mas compatível com a grandeza do Esquadrão, que poucos anos antes, em 1959, havia conquistado a Taça Brasil sobre nada mais, nada menos que o Santos de Pelé. O objetivo era claro: contratar Mané Garrincha, um dos maiores jogadores de todos os tempos.



Nesta terça-feira, 9, a poucos dias da Copa do Mundo de 2026, o Bahia entrou no clima da principal competição do futebol mundial ao relembrar, em uma publicação nas redes sociais, o interesse do clube, datado de 1963, no lendário Garrincha. Meses antes, o craque havia se sagrado bicampeão mundial com a Seleção Brasileira ao erguer a taça Jules Rimet no Chile, em 1962, como protagonista da conquista, já que Pelé se lesionou durante a competição.



A curiosidade, por mais inusitada que pareça, foi relembrada pelo Bahia por meio da reprodução da manchete de um jornal da época, que trazia uma frase direta, mas de impacto imediato:

Bahia quer Garrincha

Veja:

Segundo registros da época, a proposta enviada ao Botafogo previa o empréstimo do jogador por um período de 90 dias. O pedido foi encaminhado diretamente à diretoria do clube carioca, que analisaria as condições antes de apresentar uma resposta. A negociação, no entanto, não avançou. Garrincha permaneceu no Botafogo e nunca chegou a vestir oficialmente a camisa do Bahia.



Quando demonstrou interesse na contratação do “Anjo das Pernas Tortas”, o Tricolor de Aço consolidava-se como uma das principais equipes do futebol brasileiro. Foi justamente nesse contexto de destaque nacional que surgiu a tentativa de trazer o craque para Salvador.



Além da conquista da Taça Brasil em 1959, já mencionada anteriormente, o Esquadrão havia conquistado o pentacampeonato baiano entre 1958 e 1962. Em 1963, disputava a semifinal da Taça Brasil e eliminou justamente o Botafogo, clube defendido por Garrincha, para avançar à decisão do torneio. Na final, reencontrou o Santos, desta vez com um desfecho favorável à equipe do “Rei Pelé”.



Embora o interesse nunca tenha se transformado em uma negociação concretizada, a possibilidade ficou marcada na história. O Bahia esteve "perto" de contratar um dos maiores nomes do futebol mundial: Manoel Francisco dos Santos, o eterno Mané Garrincha, o “Anjo das Pernas Tortas”.





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O “Rei” do futebol no Bahia?

Se a tentativa de contratar Garrincha ficou apenas no campo das especulações, anos depois o Bahia voltou a ser protagonista de uma história envolvendo outro gigante do futebol mundial: Pelé.



Em 1971, poucos meses após a Seleção Brasileira conquistar o tricampeonato mundial no México, uma declaração surpreendente movimentou o noticiário esportivo baiano. Durante participação no programa de rádio “Resenha do Meio-Dia”, apresentado por França Teixeira e considerado líder de audiência em Salvador na época, o então presidente do Esporte Clube Bahia, Alfredo Saad, anunciou uma contratação que parecia impossível.

“Pelé, o maior jogador do mundo, reforçará o Tricolor nesta temporada”.

Após a conquista da Copa do Mundo de 1962, Garrincha recebeu uma proposta para defender o Tricolor de Aço. - Foto: STAFF / INTERCONTINENTALE / AFP





A notícia rapidamente ganhou repercussão entre os torcedores. O entusiasmo aumentou ainda mais quando o próprio Pelé participou ao vivo da transmissão para confirmar o suposto acordo com o Bahia. O episódio contou ainda com a participação do então presidente do Santos, Athiê Jorge Coury, que também falou por telefone sobre a negociação.



Apesar da expectativa criada, a transferência jamais esteve perto de acontecer. Tudo fazia parte de uma brincadeira entre amigos. Alfredo Saad mantinha uma relação próxima com Pelé e era seu sócio em empreendimentos fora do futebol. França Teixeira, por sua vez, também integrava o círculo de amizade da dupla.



A proximidade entre eles era tamanha que frequentemente se encontravam em uma casa de veraneio em Ilhéus, no litoral sul da Bahia. Foi justamente desse ambiente de amizade que surgiu a ideia da encenação que, por algumas horas, fez a torcida tricolor acreditar na chegada do maior jogador da história do futebol ao clube.



Décadas depois, Pelé relembrou o episódio em entrevista concedida ao portal iBahia, em 2012.



"Foi uma brincadeira que nós fizemos, porque eu estava sempre na Bahia nessa época. Eu tinha um sócio que também foi presidente do Bahia, o Sr. Alfredo Saad, que já faleceu, e até hoje a sua esposa, Margarida, é minha grande amiga e mora na Bahia. Eu amo a Bahia e tenho muitos amigos baianos e mil histórias como esta para contar", disse Pelé, em 2012, ao portal iBahia.