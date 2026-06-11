Veja como foi o ano do Bahia no último título mundial do Brasil

A caminhada da Seleção Brasileira em busca do hexacampeonato na Copa do Mundo de 2026 carrega um elemento que muitos torcedores gostam de lembrar: a coincidência envolvendo o intervalo de 24 anos entre conquistas mundiais.



A última vez que o Brasil levantou a taça foi em 2002, na Copa do Mundo disputada no Japão e na Coreia do Sul. Na ocasião, a equipe comandada por Luiz Felipe Scolari conquistou o pentacampeonato e consolidou a Seleção como a única dona de cinco títulos mundiais.



Agora, 24 anos depois, a Amarelinha tenta repetir um roteiro que já deu certo no passado. Em 1994, quando a Copa também foi realizada nos Estados Unidos — um dos países-sede da edição de 2026 —, o Brasil encerrou um jejum de 24 anos sem conquistar o Mundial. O título anterior havia sido conquistado em 1970, ainda nos tempos do "Rei Pelé".



Enquanto os brasileiros sonham com a sexta estrela, os torcedores do Esporte Clube Bahia podem voltar no tempo e recordar como foi a temporada do Tricolor de Aço na última vez em que a Seleção Brasileira conquistou a Copa do Mundo.



Em 2002, o Bahia disputou cinco competições ao longo da temporada. Apesar da agenda cheia, o clube conquistou apenas um título: a Copa do Nordeste. A conquista teve um sabor especial, uma vez que o Esquadrão foi campeão sobre o Vitória e o título representou o segundo troféu do Esquadrão na competição, garantindo o bicampeonato consecutivo do torneio regional.



Nas demais disputas, os resultados ficaram abaixo do esperado. No Campeonato Baiano, o Tricolor não conseguiu chegar à decisão e terminou a competição na terceira colocação. A final acabou sendo disputada entre Vitória e Fluminense de Feira.





No Campeonato Brasileiro, que naquele ano foi realizado pela última vez no formato de mata-mata, a campanha também não empolgou. O Bahia foi eliminado ainda na primeira fase e encerrou sua participação na 19ª posição da classificação geral.



A Copa do Brasil reservou mais uma frustração. O Esquadrão alcançou as quartas de final, fase que continua sendo uma barreira histórica para o clube na competição, mas acabou eliminado pelo Atlético-MG. Nem mesmo a vitória por 4 a 3 no jogo de volta, na Fonte Nova, foi suficiente para evitar a queda, definida pelo critério do gol fora de casa.



Já na Copa dos Campeões Regionais, competição extinta ainda naquele ano, o Bahia repetiu a campanha das quartas de final. A eliminação veio diante do Paysandu após derrota por 2 a 1.



O elenco tricolor contava com nomes que marcaram época no clube. Entre os principais destaques estavam o goleiro Emerson Ferretti, atual presidente da Associação do Esporte Clube Bahia, o volante Preto Casagrande e o atacante Nonato. Além deles, um jovem das categorias de base começava a chamar atenção e dava seus primeiros passos no futebol profissional: Daniel Alves.



Agora, 24 anos depois, o torcedor do Bahia está longe de viver uma de suas melhores temporadas recentes. Isso porque o clube foi eliminado precocemente não apenas da Libertadores, mas também da Copa do Brasil, restando apenas o Campeonato Brasileiro até o fim do ano. Diante desse cenário, muitos tricolores torcem pelo sexto título mundial da Seleção Brasileira como uma forma de tornar 2026 mais especial, já que, até o momento, o único motivo de celebração foi a conquista do Campeonato Baiano