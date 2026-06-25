Joia do Bahia volta a ser convocada para Seleção Brasileira Sub-17

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Uma das principais promessas das divisões de base do Esporte Clube Bahia, o atacante Kauê Furquim foi convocado para defender a Seleção Brasileira Sub-17 para um período de treinamentos na Granja Comary entre os dias 5 a 12 de julho.

Na primeira etapa da preparação para a Copa do Mundo Sub-17, que será realizada no Catar em novembro, o Brasil fez dois amistosos contra os Estados Unidos, em Natal-RN, no início do mês. A equipe verde e amarela venceu os dois confrontos, por 4 a 0 e 1 a 0.

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Durante os jogos contra os norte-americanos, inclusive, Kauê foi responsável por um dos quatro gols da goleada, além da assistência para a única bola na rede que decidiu a vitória simples no segundo duelo.

A joia de 17 anos do Esquadrão de Aço é o único representante de um clube do Nordeste presente na lista divulgada com 26 nomes. O time brasileiro é comandado pelo técnico Dudu Patetuci.

Convocação da Seleção Sub-17

GOLEIROS

Arthur do Vale – Santos

Arthur Sehn – Athletico-PR

Vitor Wachter – Grêmio

LATERAIS

Marcos Aurélio – Athletico-PR

Samuel Almeida – Atlético-MG

Arthur Monteiro – Athletico-PR

Richard Wendel – Fluminense

ZAGUEIROS

Breno Sales – Vasco da Gama

Daniel Carvalho – Flamengo

Iago Machado – Corinthians

Murilo Camargo – Athletico-PR

Talles Beni – Red Bull Bragantino

MEIO-CAMPISTAS

Andrey Oliveira – Fluminense

Arthur Gomide – Atlético-MG

Eduardo Pape – Cruzeiro

João Kempes – Internacional

Raimundo Ykaro – Flamengo

Vinícius Almeida – Atlético-MG

ATACANTES