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E.C.BAHIA

Joia do Bahia volta a ser convocada para Seleção Brasileira Sub-17

Atacante é uma das principais promessas das divisões de base do clube

João Grassi
Por
| Atualizada em
Kauê Furquim
Kauê Furquim - Foto: Divulgação | CBF

Uma das principais promessas das divisões de base do Esporte Clube Bahia, o atacante Kauê Furquim foi convocado para defender a Seleção Brasileira Sub-17 para um período de treinamentos na Granja Comary entre os dias 5 a 12 de julho.

Na primeira etapa da preparação para a Copa do Mundo Sub-17, que será realizada no Catar em novembro, o Brasil fez dois amistosos contra os Estados Unidos, em Natal-RN, no início do mês. A equipe verde e amarela venceu os dois confrontos, por 4 a 0 e 1 a 0.

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Durante os jogos contra os norte-americanos, inclusive, Kauê foi responsável por um dos quatro gols da goleada, além da assistência para a única bola na rede que decidiu a vitória simples no segundo duelo.

A joia de 17 anos do Esquadrão de Aço é o único representante de um clube do Nordeste presente na lista divulgada com 26 nomes. O time brasileiro é comandado pelo técnico Dudu Patetuci.

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Convocação da Seleção Sub-17

GOLEIROS

  • Arthur do Vale – Santos
  • Arthur Sehn – Athletico-PR
  • Vitor Wachter – Grêmio

LATERAIS

  • Marcos Aurélio – Athletico-PR
  • Samuel Almeida – Atlético-MG
  • Arthur Monteiro – Athletico-PR
  • Richard Wendel – Fluminense

ZAGUEIROS

  • Breno Sales – Vasco da Gama
  • Daniel Carvalho – Flamengo
  • Iago Machado – Corinthians
  • Murilo Camargo – Athletico-PR
  • Talles Beni – Red Bull Bragantino

MEIO-CAMPISTAS

  • Andrey Oliveira – Fluminense
  • Arthur Gomide – Atlético-MG
  • Eduardo Pape – Cruzeiro
  • João Kempes – Internacional
  • Raimundo Ykaro – Flamengo
  • Vinícius Almeida – Atlético-MG

ATACANTES

  • Benjamin Santos – Grêmio
  • Bryan Lima – Athletico-PR
  • João Bezerra – Internacional
  • João França – Palmeiras
  • João Gabriel – Atlético-MG
  • Kauê Furquim – Bahia
  • Riquelme Henrique – Atlético-MG
  • Rodrigo Junior – Vasco da Gama
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