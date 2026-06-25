E.C.BAHIA
Joia do Bahia volta a ser convocada para Seleção Brasileira Sub-17
Atacante é uma das principais promessas das divisões de base do clube
Uma das principais promessas das divisões de base do Esporte Clube Bahia, o atacante Kauê Furquim foi convocado para defender a Seleção Brasileira Sub-17 para um período de treinamentos na Granja Comary entre os dias 5 a 12 de julho.
Na primeira etapa da preparação para a Copa do Mundo Sub-17, que será realizada no Catar em novembro, o Brasil fez dois amistosos contra os Estados Unidos, em Natal-RN, no início do mês. A equipe verde e amarela venceu os dois confrontos, por 4 a 0 e 1 a 0.
Durante os jogos contra os norte-americanos, inclusive, Kauê foi responsável por um dos quatro gols da goleada, além da assistência para a única bola na rede que decidiu a vitória simples no segundo duelo.
A joia de 17 anos do Esquadrão de Aço é o único representante de um clube do Nordeste presente na lista divulgada com 26 nomes. O time brasileiro é comandado pelo técnico Dudu Patetuci.
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Convocação da Seleção Sub-17
GOLEIROS
- Arthur do Vale – Santos
- Arthur Sehn – Athletico-PR
- Vitor Wachter – Grêmio
LATERAIS
- Marcos Aurélio – Athletico-PR
- Samuel Almeida – Atlético-MG
- Arthur Monteiro – Athletico-PR
- Richard Wendel – Fluminense
ZAGUEIROS
- Breno Sales – Vasco da Gama
- Daniel Carvalho – Flamengo
- Iago Machado – Corinthians
- Murilo Camargo – Athletico-PR
- Talles Beni – Red Bull Bragantino
MEIO-CAMPISTAS
- Andrey Oliveira – Fluminense
- Arthur Gomide – Atlético-MG
- Eduardo Pape – Cruzeiro
- João Kempes – Internacional
- Raimundo Ykaro – Flamengo
- Vinícius Almeida – Atlético-MG
ATACANTES
- Benjamin Santos – Grêmio
- Bryan Lima – Athletico-PR
- João Bezerra – Internacional
- João França – Palmeiras
- João Gabriel – Atlético-MG
- Kauê Furquim – Bahia
- Riquelme Henrique – Atlético-MG
- Rodrigo Junior – Vasco da Gama