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E.C.BAHIA

Atletas do Sub-15 da dupla BaVi são convocados para Seleção Brasileira

Defensores farão parte da preparação para a Liga Evolução

João Grassi
Por
Cailan Gabriel e Sandro Silva
Cailan Gabriel e Sandro Silva - Foto: Divulgação | EC Bahia e Divulgação | EC Vitória

Promessas das divisões de base da dupla BaVi, os defensores Cailan Gabriel, do Bahia, e Sandro Silva, do Vitória, foram convocados para defender a Seleção Brasileira Sub-15 durante a quarta fase de preparação visando a Liga Conmebol Evolução.

Para este período, a equipe verde e amarela irá para o Chile, onde fará dois amistosos contra a seleção local, nos dias 7 e 9 de julho. O time brasileiro é comandado pelo técnico Guilherme Dalla Déa.

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Além deles, outro representante de um clube do Nordeste presente no elenco é Yan Borges, do Sport. A convocação conta com 22 nomes e sete novos atletas em relação à lista anterior.

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Convocação da Seleção Sub-15

GOLEIROS

  • Arthur Lourenço – Internacional
  • Arthur Santin – Flamengo

DEFENSORES

  • Ruann Santos – São Paulo
  • Cailan Gabriel – Bahia
  • Maurício Barbosa – Internacional
  • Gustavo Oliveira – Flamengo
  • Guilherme Borges – Internacional
  • Sandro Silva – Vitória
  • Yan Borges – Sport
  • Gustavo Galan – Palmeiras

MEIO-CAMPISTAS

  • Diego Bento – Vasco da Gama
  • Gabriel Rodrigues – Palmeiras
  • Lucas Jorge – São Paulo
  • Marcos Vinícius – Botafogo
  • Breno Paulino – Internacional
  • José Kayck – Ceará

ATACANTES

  • Gabriel Bueno – Palmeiras
  • Wandslan Moraes – Flamengo
  • Samuell Oliveira – Fluminense
  • Azhaf Mendes – Athletico-PR
  • Kauã Souza – Flamengo
  • Asafe Santos – Internacional
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