E.C.BAHIA
Atletas do Sub-15 da dupla BaVi são convocados para Seleção Brasileira
Defensores farão parte da preparação para a Liga Evolução
Promessas das divisões de base da dupla BaVi, os defensores Cailan Gabriel, do Bahia, e Sandro Silva, do Vitória, foram convocados para defender a Seleção Brasileira Sub-15 durante a quarta fase de preparação visando a Liga Conmebol Evolução.
Para este período, a equipe verde e amarela irá para o Chile, onde fará dois amistosos contra a seleção local, nos dias 7 e 9 de julho. O time brasileiro é comandado pelo técnico Guilherme Dalla Déa.
Além deles, outro representante de um clube do Nordeste presente no elenco é Yan Borges, do Sport. A convocação conta com 22 nomes e sete novos atletas em relação à lista anterior.
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Convocação da Seleção Sub-15
GOLEIROS
- Arthur Lourenço – Internacional
- Arthur Santin – Flamengo
DEFENSORES
- Ruann Santos – São Paulo
- Cailan Gabriel – Bahia
- Maurício Barbosa – Internacional
- Gustavo Oliveira – Flamengo
- Guilherme Borges – Internacional
- Sandro Silva – Vitória
- Yan Borges – Sport
- Gustavo Galan – Palmeiras
MEIO-CAMPISTAS
- Diego Bento – Vasco da Gama
- Gabriel Rodrigues – Palmeiras
- Lucas Jorge – São Paulo
- Marcos Vinícius – Botafogo
- Breno Paulino – Internacional
- José Kayck – Ceará
ATACANTES
- Gabriel Bueno – Palmeiras
- Wandslan Moraes – Flamengo
- Samuell Oliveira – Fluminense
- Azhaf Mendes – Athletico-PR
- Kauã Souza – Flamengo
- Asafe Santos – Internacional