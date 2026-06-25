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Bahia oficializa rescisão de contrato com o lateral-direito Gilberto

Lateral-direito encerra passagem pelo Esquadrão e vai reforçar o Athletico na sequência da Série A

Téo Mazzoni
Por
Bahia confirma saída de Gilberto
Bahia confirma saída de Gilberto - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia oficializou, nesta quinta-feira, 25, a saída do lateral-direito Gilberto. O jogador, que tinha contrato válido até o fim da atual temporada, acertou uma rescisão amigável com o clube e está de saída para o Athletico, adversário do Esquadrão na Série A do Campeonato Brasileiro.

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Segundo informações do portal A TARDE, a diretoria tricolor avaliou a liberação do atleta como uma oportunidade para aliviar a folha salarial e abrir espaço no elenco visando a chegada de reforços nesta janela de transferências. A iniciativa pela rescisão teria partido do próprio Bahia.

Internamente, o clube entende que dispõe de alternativas para a posição. Entre elas, o argentino Román Gómez, lateral-direito de origem, além do zagueiro Marcos Victor, que pode ser improvisado no setor. O volante Nico Acevedo também aparece como opção para a função.

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Gilberto chegou a Salvador no meio da temporada de 2023 e permaneceu no clube por três temporadas, vestindo a camisa 2 do Esquadrão. Ao todo, disputou 106 partidas, marcou três gols e deu 10 assistências com as cores azul, vermelha e branca.

Durante sua passagem, o lateral conquistou dois Campeonatos Baianos e uma Copa do Nordeste, além de integrar os elencos que garantiram ao Bahia a classificação para a Conmebol Libertadores em duas temporadas consecutivas.

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EC Bahia Esporte Clube Bahia Gilberto

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