Bahia rescinde contrato do lateral Gilberto, que deve assinar com time da Série A

O lateral-direito Gilberto não vai mais atuar pelo Bahia. O defensor teve sua rescisão contratual acertada pelo Tricolor e deve assinar com o Athletico Paranaense, da Série A do Campeonato Brasileiro.

Conforme apuração do portal A TARDE, o Bahia não dificultou a saída de Gilberto e as partes acertaram uma rescisão contratual seis meses antes do final de vínculo estipulado em contrato. O contrato do lateral com o Tricolor terminava em dezembro e não havia interesse na renovação.

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O Bahia também entendeu a saída de Gilberto como uma possibilidade de abrir espaço na folha contratual do elenco visando novos reforços na atual janela de transferências. Inclusive foi iniciativa do clube a rescisão contratual com o lateral-direito.

A avaliação interna é que o Bahia tem jogadores que podem compor a posição, como o argentino Román Gómez, lateral-direito de origem, mas também o zagueiro Marcos Victor e o volante Nicolás Acevedo. O último, inclusive, foi titular da lateral em grande parte do primeiro semestre.

Gilberto no Bahia

Gilberto tem 33 anos e está na sua quarta temporada pelo Bahia. Ele chegou ao clube no segundo semestre de 2023 e foi importante na luta contra o rebaixamento naquele ano. Em 2024 e 2025, o lateral dividiu titularidade com o colombiano Santiago Arias. Já neste ano pouco atuou por conta de problemas físicos.

Ao todo, Gilberto disputou 106 partidas com a camisa do Bahia, com 3 gols e 10 assistências.