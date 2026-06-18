Bahia marca sete gols e goleia time de ex-xodó da torcida em amistoso

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O clima no mundo do futebol é de Copa, mas as divisões de base do Bahia seguem em atividade — e marcando muitos gols. Na tarde desta quinta-feira, 18, a equipe sub-17 do Tricolor goleou por 7 a 0 a Fundação Índio Ramírez, time fundado pelo meio-campista colombiano que jogou no Esquadrão de Aço em 2020 e 2021.

No CT Evaristo de Macedo, Weslley (duas vezes), Pedro Mikael (2), Miguel, Vinícius Gonçalves e Marcelo Nicacio marcaram os gols da partida, que contou com a presença de Juan Pablo Ramírez. O jogador de 28 anos atualmente defende o Avenida, pequeno time da cidade de Santa Cruz do Sul-RS, no Brasil.

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"A sensação é muito linda (de voltar), estava falando com minha esposa e minha filha quando estava chegando e lembrando aquele momento no Bahia. Tudo que eu passei aqui foi muito lindo, foi o melhor momento da minha carreira, infelizmente muita coisa aconteceu, eu me machuquei", disse Índio Ramírez ao voltar ao CT Evaristo de Macedo nesta quinta-feira, 18.

Revelado pelo Atlético Nacional, da Colômbia, Índio Ramírez chegou ao Bahia inicialmente em 2020 em uma contratação inesperada para reforçar o time na luta contra o rebaixamento na Série A do Brasileiro. O meia lidou com alguns problemas físicos no início,mas rapidamente conquistou a torcida marcando golaços.

O jogador se destacou com três gols e uma assistência em 11 jogos na temporada de 2020, mas sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e uma lesão no menisco medial do joelho esquerdo e retornou apenas no ano seguinte, em 2021.

As contusões atrapalharam o desempenho de Índio do Bahia, que acabou rebaixado à Série B naquela temporada. O colombiano foi contratado pelo América-MG no ano seguinte para jogar a Libertadores e a elite do futebol brasileiro.