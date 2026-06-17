Ruan Pablo retorna, mas Bahia empata com o Vasco no Brasileirão sub-20

O Esporte Clube Bahia chegou à sua terceira partida seguida sem vencer no Campeonato Brasileiro Sub-20. Nesta quarta-feira, 17, os Pivetes de Aço receberam o Vasco da Gama no CT Evaristo de Macedo e empataram por 1 a 1.

O Bahia começou o jogo em desvantagem, com o Vasco abrindo o placar aos 7 minutos com gol de Andrey Fernandes. No entanto, o Tricolor Baiano reagiu ainda na primeira etapa e igualou o resultado com gol de João Andrade aos 41 minutos.

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Para o duelo válido pela 16ª rodada, o técnico Mário Henrique utilizou a seguinte escalação: Yuri; Wendel, Gerald, Fredi e Daniel Lima; Sidney, Pedrinho e Roger; Fred, João Andrade e Dell.

Retorno de Ruan Pablo

A partida também marcou o retorno do jovem Ruan Pablo, uma das principais promessas da base tricolor. O atacante de 17 anos entrou na segunda etapa, voltando a atuar depois de quase 5 meses afastado por lesão.

A última partida de Ruan Pablo havia sido no dia 25 de janeiro contra o Vitória, no Barradão, válida pela fase de grupos do Campeonato Baiano. Na ocasião, o jovem começou como titular da equipe tricolor, mas sofreu uma entorse com lesão ligamentar no tornozelo esquerdo.

Classificação e próximo compromisso

Com o tropeço, o Bahia agora ocupa a 11ª posição do Brasileirão Sub-20, com 23 pontos. O Tricolor de Aço está a dois pontos de distância do Corinthians, time que abre a zona de classificação para a fase de mata-mata do torneio. O Vasco, por outro lado, tem 35 pontos e é vice-líder da competição, atrás somente do Palmeiras.

Os Pivetes de Aço voltam a campo no próximo sábado, 20, às 15h, contra o Santos. A partida, válida pela 17º rodada, será disputada na casa da equipe paulista.