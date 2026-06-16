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A ESPERA ACABOU

Ruan Pablo fica à disposição do Bahia após quase 5 meses afastado

Atacante de 17 anos deve ser relacionado para a partida contra o Vasco, pelo Brasileirão Sub-20

Téo Mazzoni
Por
Joia do Bahia retorna após quase 5 meses longe dos gramados
Joia do Bahia retorna após quase 5 meses longe dos gramados - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O retorno de Ruan Pablo aos gramados está cada vez mais próximo. Após quase cinco meses em recuperação, a joia da base do Esporte Clube Bahia deve voltar a ficar à disposição do clube nesta quarta-feira, 17, quando a equipe sub-20 enfrenta o Vasco pelo Campeonato Brasileiro da categoria. A partida está marcada para as 15h, no CT Evaristo de Macedo.

Considerado uma das principais promessas do Tricolor, o jogador de 17 anos avançou nas últimas etapas de recuperação e passou a integrar as atividades do elenco sub-20 durante a pausa do grupo profissional para a disputa da Copa do Mundo. A medida faz parte do planejamento do clube para que o atleta recupere gradualmente o ritmo de jogo antes de retornar em definitivo ao time principal.

No início de junho, o portal A TARDE já havia informado que Ruan Pablo estava na reta final do processo de transição física. Desde então, o atacante vem realizando trabalhos com a equipe comandada por Leonardo Galbes e pode ganhar minutos em campo nas próximas partidas da categoria.

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Além do compromisso diante do Vasco, o Bahia também encara o Santos no próximo sábado, 20, pelo Brasileirão Sub-20. A expectativa é de que o jovem também esteja entre os relacionados para o confronto, ampliando sua sequência de atividades competitivas antes da reapresentação do elenco profissional.

O retorno ao grupo principal está previsto para a próxima segunda-feira, 22, data em que os jogadores do time profissional retomam os treinamentos. A partir daí, Ruan Pablo deverá voltar a integrar a rotina da equipe principal.

Afastado desde janeiro, o atacante não entra em campo desde o primeiro BaVi da temporada, disputado no dia 25. Na ocasião, sofreu uma grave lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, problema que exigiu cirurgia e iniciou um longo período de recuperação. Desde então, o atleta passou por tratamento e trabalhos de recondicionamento físico até ficar próximo de retornar aos gramados.

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