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E.C.BAHIA

Bahia e Vitória avançam para quartas de final do Baianão Sub-20

Dupla Ba-Vi confirmou favoritismo e se classificou no torneio de base

João Grassi
Por
BaVi no Sub-20
BaVi no Sub-20 - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Principais clubes do estado, Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória estão classificados para as quartas de final do Campeonato Baiano Sub-20. A dupla Ba-Vi avançou na competição de base neste sábado, 13, após o fim da rodada de volta das oitavas.

Após empatar por 1 a 1 no jogo de ida, no Estádio Alberto Santana, em Irará, o Bahia goleou a Juazeirense por 7 a 1 na volta, realizada no CT Evaristo de Macedo, em Dias D' Ávila. O placar agregado terminou em 8 a 2 a favor do Esquadrãozinho.

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O Vitória, por outro lado, venceu os dois confrontos contra o Grapiúna. Enquanto o primeiro jogo terminou 2 a 1 no Demetrão, o segundo embate acabou 3 a 0 no CT Manoel Pontes Tanajura, em Salvador. Com isso, o agregado acumulado foi 5 a 1 a favor do Leãozinho.

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Quartas de final

Embora os confrontos ainda não tenham sido detalhados, praticamente todos os participantes das quartas de final, além de Bahia e Vitória, estão definidos. Camaçariense, Barcelona-BA, Fluminense-BA, Jacuipense e SSA FC já estão garantidos.

A última vaga é disputada por Jacobina, que venceu o jogo de ida por 3 a 0, e Conquista FC. Os times se enfrentam neste momento pelo duelo de volta, no Estádio Edvaldo Flores, em Vitória da Conquista.

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