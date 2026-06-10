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E.C.VITÓRIA

Vitória desperdiça pênalti e perde em casa no Brasileirão Sub-20

Leãozinho perdeu para o América-MG por 1 a 0

João Grassi
Por
| Atualizada em
Imagem ilustrativa da imagem Vitória desperdiça pênalti e perde em casa no Brasileirão Sub-20
Foto: Yuri Couto | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória perdeu a sexta partida no Campeonato Brasileiro Sub-20. Nesta quarta-feira, 10, o Rubro-Negro foi derrotado pelo América-MG com o placar de 1 a 0, no CT Manoel Pontes Tanajura, em Salvador.

O Vitória saiu atrás do placar aos 10 minutos do segundo tempo, pressionou, mas não conseguiu o empate. A equipe baiana ainda teve um pênalti a favor aos 43 minutos, porém a cobrança foi desperdiçada.

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Para o duelo válido pela 15ª rodada, o técnico Mário Henrique utilizou a seguinte escalação: Davi Barbosa; Gean, Kauan Coutinho, Cauan Farias e Wanderson (Kauan Vitor); Nico Talero, Juninho e Alejandro Almaraz; Hiago Fernandes (Kaio Gomes), Luis Aucélio (Faísca) e Ruan Gabriel (Lucas Lohan).

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Classificação e próximo compromisso

Após o resultado negativo, o Vitória agora ocupa a 14ª posição do Brasileirão Sub-20, com 17 pontos. O América-MG, por outro lado, acumula 24 pontos é o oitavo colocado na classificação.

O Leãozinho volta a jogar no próximo sábado, 13, às 9h, contra o Grapiúna. A partida será disputada no Barradão, válida pela rodada de volta das oitavas de final do Campeonato Baiano da categoria.

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