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É MATA-MATA!

Bahia conhece adversário nas oitavas da Copa do Brasil Feminina

Jogo único decidirá vaga nas quartas de final da competição nacional

Lucas Vilas Boas
Por

O Bahia conheceu seu adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. Após sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Tricolor terá pela frente o Itabirito, de Minas Gerais, em confronto previsto para o mês de julho.

A equipe baiana disputará a vaga nas quartas de final fora de casa. Assim como nas fases anteriores, o duelo será decidido em partida única. Em caso de igualdade no tempo regulamentar, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis.

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O Bahia garantiu presença entre as 16 melhores equipes da competição após superar o Planalto-GO na terceira fase. Atuando como visitante, o time comandado por Felipe Freitas venceu por 1 a 0, com gol marcado por Wendy.

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Além da classificação esportiva, o clube também assegurou uma nova premiação. Cada equipe que disputar as oitavas de final receberá R$ 100 mil da CBF.

Desde o retorno da Copa do Brasil Feminina ao calendário nacional, a entidade estabeleceu uma distribuição escalonada de recursos ao longo do torneio. Os clubes participantes receberam R$ 40 mil na fase preliminar, R$ 50 mil na primeira fase, R$ 70 mil na segunda etapa e R$ 80 mil na terceira.

A premiação segue aumentando nas fases decisivas: os classificados às quartas de final terão direito a R$ 120 mil, enquanto os semifinalistas receberão R$ 140 mil. Os dois finalistas garantirão mais R$ 200 mil, com o vice-campeão acumulando R$ 550 mil e o campeão embolsando R$ 1,1 milhão.

Confira os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina:

  • Fluminense x Cruzeiro;
  • Flamengo x Instituto 3B-AM;
  • Botafogo x Bragantino;
  • Ferroviária x Corinthians;
  • Vasco x São Paulo ou Mauaense;
  • Coritiba x Internacional;
  • Itabirito x Bahia;
  • Atlético-MG x Atlético-PI
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Copa do Brasil Feminina Esporte Clube Bahia

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