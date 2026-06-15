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HOME > COPA DO MUNDO

INUSITADO!

Jogador de Cabo Verde que brilhou na Copa foi convocado via LinkedIn

Zagueiro quase ficou de fora após ignorar mensagem em rede social

Lucas Vilas Boas
Por
Roberto "Pico" Lopes, zagueiro de Cabo Verde
Roberto "Pico" Lopes, zagueiro de Cabo Verde - Foto: Divulgação | Fifa

A seleção de Cabo Verde fez história nesta segunda-feira, 15, ao segurar a favorita Espanha pela Copa do Mundo de 2026. Entre os nomes que mais se destacaram no empate em 0 a 0, um chama atenção pela forma inusitada como chegou à equipe nacional.

O zagueiro Roberto "Pico" Lopes, nascido e criado em Dublin, na Irlanda, recebeu o primeiro contato da seleção cabo-verdiana por meio do LinkedIn. À época, em 2018, o defensor atuava no futebol irlandês e levava uma carreira discreta quando foi procurado pelo então técnico Rui Águas.

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O treinador havia identificado que o jogador possuía ascendência cabo-verdiana por parte do pai e demonstrou interesse em convocá-lo para defender o país africano. No entanto, o convite quase não foi adiante.

A mensagem enviada pela comissão técnica estava escrita em português, idioma que Lopes não domina. Acostumado a utilizar a plataforma profissional apenas para assuntos ligados ao trabalho e aos estudos, o defensor acreditou que o contato não passava de uma tentativa de fraude e ignorou a solicitação.

A história mudou apenas alguns meses depois, quando a Federação Cabo-Verdiana de Futebol decidiu insistir e reenviou a mensagem, desta vez em inglês. A partir desse novo contato, Lopes aceitou o convite e iniciou sua trajetória pela seleção.

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“Achei que a mensagem era um spam. Eu deveria ter usado o Google Tradutor antes”, brincou o zagueiro, em entrevista ao site da Fifa. Desde sua estreia, em 2019, o defensor se consolidou como uma das referências da equipe e agora disputa a Copa do Mundo.

Com cerca de 600 mil habitantes e pouco mais de cinco décadas de independência de Portugal, conquistada em 1975, Cabo Verde participa de sua primeira Copa do Mundo. O arquipélago africano, com aproximadamente 4 mil quilômetros quadrados de extensão territorial, possui uma área equivalente a cerca de um quarto do estado de Sergipe.

Grande parte do elenco cabo-verdiano é formada por atletas nascidos em outros países, mas que possuem vínculos familiares com a nação africana. Foi apostando nessa conexão com a diáspora que a seleção construiu sua campanha histórica e garantiu presença inédita no Mundial de 2026.

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Cabo Verde Copa do Mundo 2026

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