Goleiro de Cabo Verde garante empate histórico contra Espanha na Copa

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Nos chutes de quem seria o grande nome do jogo de estreia de Espanha e Cabo Verde na Copa do Mundo, dificilmente alguém apostaria em Vozinha, goleiro da seleção estreante - mas foi justamente ele o protagonista do 0 a 0 desta segunda-feira, 15, pelo Grupo H da Copa.

Chegando ao campo cheia de expectativas, a Espanha demorou muito para começar a reagir. À altura da primeira pausa para hidratação, eram 66% de posse de bola para os espanhóis, mas sem nenhuma chance de gol esboçada até então, com o mesmo cenário de superioridade estatística mas não prática se seguindo até os trinta minutos de bola rolando.

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A primeira chance armada pela Espanha veio apenas aos 35 minutos do primeiro tempo, trazendo o primeiro momento de protagonismo de Vozinha, que segurou uma bola impedida de Pedri.

Três minutos depois, mais uma, com Ferran Torres mandando direto no travessão e criando a melhor chance espanhola em todo o jogo, com Vozinha se destacando mais uma vez no rebote de Oyarzabal.

Aos 44 minutos, o goleiro africano apareceu mais uma vez, defendendo outra de Ferran Torres e encerrando o primeiro tempo com 57% de posse para a Espanha e uma partida equilibrada dentro de campo.

Espanha e Cabo Verde na Copa de 2026 - Foto: ROBERTO SCHMIDT

A segunda etapa seguiu a mesma lógica. Com posse de bola mas sem passar da defesa adversária, a Fúria acionou Lamine Yamal, ouro da seleção espanhola, que tocou na bola mas não ofereceu grandes riscos.

A Espanha, então, seguia tentando, com bolas de cabeça de Cucurella parando, como sempre, na defesa de Vozinha e, por vezes, de Oyarzabal em Pico Lopes. O último grande lance veio com Kevin Pina, cabo-verdiano que chutou um contra-ataque de Cabo Verde já no final do segundo tempo.

Espanha e Cabo Verde na Copa de 2026 - Foto: ROBERTO SCHMIDT

Em um jogo imprevisível, a mensagem foi clara - Cabo Verde não promete gols, mas promete fazer ainda mais história na primeira Copa do Mundo de seu país, porque tem em quem confiar.

No gol, Josimar, jogador que foi apelidado por correr para o colo dos avós quando perdia no futebol, não está nada disposto a sair decepcionado de campo nesta Copa do Mundo.

Vozinha contra a Espanha na Copa de 2026 - Foto: ROBERTO SCHMIDT

FICHA TÉCNICA

Espanha 0 x 0 Cabo Verde - 1ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2026

Local: Estádio de Atlanta, Atlanta

Data: 15/06/2026 (segunda)

Horário: 13h

Transmissão: CazéTV (YouTube)

Cartões amarelos: Sidny Cabral (Cabo Verde)e Pedri (Espanha)

Escalações

Espanha: Unai Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri (Nico Williams), Fabián Ruiz (Merino), Pedri e Gavi (Lamine Yamal); Ferran Torres (Dani Olmo) e Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.

Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Pico Lopes e Sidny Cabral (João Paulo); Kevin Pina, Laros Duarte (Deroy Duarte), Jovane Cabral (Willy Semedo) e Jamiro Monteiro (Telmo Arcanjo); Ryan Mendes e Livramento (Nuno da Costa). Técnico: Bubista.

Arbitragem