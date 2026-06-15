Raro? Relembre todos os técnicos demitidos durante Copas do Mundo

A demissão do agora ex-técnico da Tunísia, Sabri Lamouchi, após a goleada por 5 a 1 sofrida diante da Suécia, pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, chamou atenção nesta segunda-feira, 15, por ter sido apenas a estreia dos africanos na competição. A saída de treinadores durante o Mundial, entretanto, é incomum.

O profissional francês, de 54 anos, foi apenas o quarto técnico demitido na história com uma Copa em andamento. Metade dessa lista, inclusive, foram treinadores que deixaram a seleção tunisiana. Três dos quatro casos ocorreram na edição de 1998, realizada na França e vencida pelos anfitriões.

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Até a Copa do Mundo de 1998, na verdade, nenhum treinador havia sido desligado de qualquer seleção com o torneio em andamento. Experiente e campeão do mundo, Carlos Alberto Parreira foi o primeiro a cair neste tipo de situação.

Os casos

Parreira comandou a Arábia Saudita no Mundial de 98, perdendo por 1 a 0 para a Dinamarca, na estreia, e, na segunda rodada, sendo goleado por 4 a 0 para a França. A sequência culminou na demissão do brasileiro.

Apenas dois dias depois, a Coreia do Sul demitiu seu treinador Cha Bum-kun, que não resistiu às derrotas de 3 a 1 para o México e 5 a 0 diante da Holanda, nas primeira e segunda rodadas.

O último caso, como citado anteriormente, envolveu outro treinador da Tunísia, que era o polonês Henryk Kasperczak. Ele deixou o cargo também na Copa do Mundo de 1998, depois de perder os dois primeiros jogos da fase de grupos: 2 a 0 contra a Inglaterra e 1 a 0 aplicado pela Colômbia.

Técnicos demitidos durante Copas do Mundo