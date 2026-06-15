Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

INUSITADO

Raro? Relembre todos os técnicos demitidos durante Copas do Mundo

Sabri Lamouchi, da Tunísia, foi desligado após sofrer goleada na estreia

João Grassi
Por
Sabri Lamouchi
Sabri Lamouchi - Foto: JOHN THYS / AFP

A demissão do agora ex-técnico da Tunísia, Sabri Lamouchi, após a goleada por 5 a 1 sofrida diante da Suécia, pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, chamou atenção nesta segunda-feira, 15, por ter sido apenas a estreia dos africanos na competição. A saída de treinadores durante o Mundial, entretanto, é incomum.

O profissional francês, de 54 anos, foi apenas o quarto técnico demitido na história com uma Copa em andamento. Metade dessa lista, inclusive, foram treinadores que deixaram a seleção tunisiana. Três dos quatro casos ocorreram na edição de 1998, realizada na França e vencida pelos anfitriões.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Até a Copa do Mundo de 1998, na verdade, nenhum treinador havia sido desligado de qualquer seleção com o torneio em andamento. Experiente e campeão do mundo, Carlos Alberto Parreira foi o primeiro a cair neste tipo de situação.

Leia Também:

FIFA MUDA REGRA

Após polêmica, Fifa libera espanhol nas coletivas da Copa do Mundo
Após polêmica, Fifa libera espanhol nas coletivas da Copa do Mundo imagem

COPA A TARDE

Copa do Mundo: onde assistir os jogos desta quarta-feira (17/06/2026)
Copa do Mundo: onde assistir os jogos desta quarta-feira (17/06/2026) imagem

COPA DO MUNDO

Hexa em risco? Só 4 seleções foram campeãs sem vencer na estreia
Hexa em risco? Só 4 seleções foram campeãs sem vencer na estreia imagem

Os casos

Parreira comandou a Arábia Saudita no Mundial de 98, perdendo por 1 a 0 para a Dinamarca, na estreia, e, na segunda rodada, sendo goleado por 4 a 0 para a França. A sequência culminou na demissão do brasileiro.

Apenas dois dias depois, a Coreia do Sul demitiu seu treinador Cha Bum-kun, que não resistiu às derrotas de 3 a 1 para o México e 5 a 0 diante da Holanda, nas primeira e segunda rodadas.

O último caso, como citado anteriormente, envolveu outro treinador da Tunísia, que era o polonês Henryk Kasperczak. Ele deixou o cargo também na Copa do Mundo de 1998, depois de perder os dois primeiros jogos da fase de grupos: 2 a 0 contra a Inglaterra e 1 a 0 aplicado pela Colômbia.

Técnicos demitidos durante Copas do Mundo

  • Carlos Alberto Parreira (Arábia Saudita) - 1998
  • Cha Bum-kun (Coreia do Sul) - 1998
  • Henryk Kasperczak (Tunísia) - 1998
  • Sabri Lamouchi (Tunísia) - 2026
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

copa do mundo

Relacionadas

Mais lidas