COPA A TARDE
Copa do Mundo: onde assistir os jogos desta quarta-feira (17/06/2026)
Veja onde assistir os jogos, prováveis escalações e desfalques desta quarta, 17, na Copa do Mundo
A Copa do Mundo segue a todo vapor, e recebe mais grandes estreias nesta quarta-feira, 17, com Áustria x Jordânia, Portugal x República Democrática do Congo, Inglaterra x Croácia, Gana x Panamá e Uzbequistão x Colômbia sendo decididos ao longo do dia.
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Áustria x Jordânia
Grupo J: Áustria x Jordânia - Santa Clara, nos EUA - 1h (madrugada) em Brasília e 21h (do dia anterior) no horário local
Onde assistir
A partida será transmitida na televisão aberta pela Globo no YouTube pela Cazé TV.
Prováveis escalações
Áustria: Patrick Pentz; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba e Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald e Konrad Laimer; Patrick Wimmer, Marcel Sabitzer e Paul Wanner; Michael Gregoritsch. Técnico: Ralf Rangnick.
Jordânia: Yazeed Abu Laila; Ihsan Haddad, Yazan Al-Arab, Abdallah Nasib e Saed Al-Rosan; Nizar Al-Rashdan, Rajaei Ayed e Nour Al-Rawabdeh; Mahmoud Al-Mardi, Musa Al-Taamari e Ali Olwan. Técnico: Jamal Sellami.
Desfalques
Áustria: Christoph Baumgartner, meia e grande destaque do RB Leipzig, sofreu uma grave lesão muscular na parte anterior da coxa direita (ruptura do tendão do reto femoral) durante o aquecimento para o amistoso contra a Tunísia. Os exames detalhados confirmaram que a contusão exige cirurgia e um tempo estimado de parada de até cinco meses, deixando-o oficialmente fora da Copa do Mundo. No entanto, o treinador Ralf Rangnick anunciou que não convocará nenhum substituto, optando por disputar a Copa do Mundo com um elenco reduzido de 25 jogadores.
Jordânia: Sem desfalques.
Portugal x República Democrática do Congo
Grupo K: Portugal x República Democrática do Congo - Houston, nos EUA - 14h em Brasília e 12h no horário local
Onde assistir
A partida será transmitida no YouTube pela Cazé TV.
Prováveis escalações
Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Rafael Leão. Técnico: Roberto Martínez.
República Democrática do Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe e Arthur Masuaku; Samuel Moutoussamy e Edo Kayembe; Théo Bongonda, Noah Sadiki e Nathanaël Mbuku; Cédric Bakambu. Técnico: Sébastien Desabre.
Desfalques
Portugal: Sem desfalques (mas sentindo a falta do atacante Diogo Jota, que faleceu recentemente em um acidente de carro).
República Democrática do Congo: Sem desfalques.
Inglaterra x Croácia
Grupo L: Inglaterra x Croácia - Dallas, nos EUA - 17h em Brasília e 15h no horário local
Onde assistir
A partida será transmitida na televisão aberta pela Globo e pelo SBT e no YouTube pela Cazé TV.
Prováveis escalações
Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi e Dan Burn; Declan Rice e Kobbie Mainoo; Bukayo Saka, Jude Bellingham e Marcus Rashford; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.
Croácia: Dominik Livaković; Josip Stanišić, Martin Erlić, Marin Pongračić e Joško Gvardiol; Luka Modrić e Mateo Kovačić; Marco Pašalić, Andrej Kramarić e Ivan Perišić; Ante Budimir. Técnico: Zlatko Dalić.
Desfalques
Inglaterra: Sem desfalques (mas deixou de convocar diversos craques do país como Jack Grealish (lesionado), Cole Palmer, Phil Foden, Harry Maguire e Trent Alexander-Arnold, todos em perfeitas condições).
Croácia: Luka Modrić, capitão e astro de 40 anos, sofreu uma complexa fratura no osso zigomático (bochecha esquerda) no clássico entre Milan e Juventus, precisou passar por cirurgia facial e encerrou a temporada mais cedo. Agora, já voltou a treinar, mas jogará toda a Copa do Mundo utilizando uma máscara de proteção facial.
Joško Gvardiol, defensor do Manchester City, passou cinco meses afastado devido a uma grave fratura na tíbia, e agora está fazendo trabalhos minuciosos de recondicionamento nos EUA sob os cuidados da comissão médica para estar pronto para a estreia, ainda aparecendo como dúvida.
Luka Vušković, zagueiro do Tottenham (emprestado ao Hamburg), foi mantido no elenco principal enquanto trata um problema no ligamento do joelho, enquanto Marco Pašalić, atacante do Orlando City, trata um estiramento no quadríceps, e Toni Fruk, meio-campista do Rijeka, é dúvida por dores agudas nas costas.
Gana x Panamá
Grupo L: Gana x Panamá - Toronto, no Canadá - 20h em Brasília e 19h no horário local
Onde assistir
A partida será transmitida no YouTube pela Cazé TV.
Prováveis escalações
Gana: Ati-Zigi; Seidu, Mumin, Opoku, Mensah; Partey, Owusu; Fatawu, Ayew, Sulemana; Iñaki Williams. Técnico: Carlos Queiroz.
Panamá: Luis Mejía; Murillo, Fariña, José Córdoba, Eric Davis; Aníbal Godoy, Cristian Martínez; Bárcenas, Carrasquilla, José Luis Rodríguez; Ismael Díaz. Técnico: Thomas Christiansen.
Desfalques
Gana: Sem desfalques.
Panamá: Adalberto "Coco" Carrasquilla, meio-campista do Pumas, sofreu um estiramento no adutor da coxa/virilha durante a grande final do Campeonato Mexicano, poucos dias antes do anúncio oficial. Ele viajou sob os cuidados intensivos do departamento médico, realizando tratamentos de fisioterapia em solo norte-americano para tentar estar apto já para o jogo de estreia, mas ainda aparece como dúvida.
Uzbequistão x Colômbia
Grupo K: Uzbequistão x Colômbia - Cidade do México, no México - 21h em Brasília e 20h no horário local
Onde assistir
A partida será transmitida na televisão aberta pela Globo no YouTube pela Cazé TV.
Prováveis escalações
Uzbequistão: Yusupov; Alijonov, Ashurmatov, Khusanov, Eshmurodov, Sayfiev; Hamrobekov, Shukurov; Fayzullaev, Masharipov; Shomurodov. Técnico: Fabio Cannavaro.
Colômbia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Córdoba. Técnico: Néstor Lorenzo.
Desfalques
Uzbequistão: Abbosbek Fayzullaev, meio-campista do CSKA Moscou (atualmente no İstanbul Başakşehir), se lesionou na reta final de preparação antes do torneio e cumpre um cronograma individual de tratamento físico para tentar estrear na fase de grupos.
Colômbia: Jhon Córdoba, centroavante do Krasnodar, se apresentou à seleção em Bogotá carregando um problema no tendão decorrente do fim da desgastante temporada na Europa, e vem fazendo um cronograma de fisioterapia focado em evolução diária para tentar mitigar as dores.