Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

VALORES

Árbitros da Copa do Mundo de 2026 podem ganhar R$ 500 mil

Profissionais selecionados pela Fifa terão salário fixo e bônus por desempenho

Redação
Por Redação
Valor pode ultrapassar R$ 500 mil e aumentar com fases decisivas da Copa de 2026
Valor pode ultrapassar R$ 500 mil e aumentar com fases decisivas da Copa de 2026 - Foto: FRANCK FIFE / AFP

Os árbitros selecionados para atuar na Copa do Mundo de 2026 poderão receber remuneração superior a R$ 500 mil pela participação no torneio. A informação é do jornal inglês Mirror, que detalhou os valores previstos para os profissionais escolhidos pela Fifa.

De acordo com a publicação, os árbitros principais terão um pagamento fixo pela presença no Mundial, estimado em cerca de 75 mil euros (aproximadamente R$ 520 mil). O valor pode aumentar de forma significativa conforme o desempenho e o avanço das equipes de arbitragem na competição.

Segundo o Mirror, há possibilidade de bonificações adicionais para os árbitros escalados em fases decisivas, como semifinais e a final do torneio, o que elevaria ainda mais os ganhos totais ao longo do Mundial.

Leia Também:

POLÊMICA

Irã diz que EUA cancelaram ingressos de torcedores na Copa
Irã diz que EUA cancelaram ingressos de torcedores na Copa imagem

“SELEÇÃO DOS XARÁS”

Seleção Brasileira leva “xarás” e chama atenção na Copa de 2026
Seleção Brasileira leva “xarás” e chama atenção na Copa de 2026 imagem

COPA A TARDE

Copa do Mundo: onde assistir os jogos desta quinta-feira (11/06/2026)
Copa do Mundo: onde assistir os jogos desta quinta-feira (11/06/2026) imagem

O jornal inglês cita como exemplo os árbitros Michael Oliver e Anthony Taylor, ambos da Premier League e incluídos na lista divulgada pela Fifa para a Copa do Mundo. Os dois estão entre os profissionais mais experientes do quadro internacional e aparecem como possíveis candidatos a comandar partidas das fases eliminatórias.

Além da remuneração fixa, a Fifa também adota um sistema de pagamentos extras conforme a relevância das partidas apitadas durante o torneio, o que pode impactar diretamente na remuneração final dos árbitros ao fim da competição.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

copa do mundo

Relacionadas

Mais lidas