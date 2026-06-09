Árbitros da Copa do Mundo de 2026 podem ganhar R$ 500 mil

Os árbitros selecionados para atuar na Copa do Mundo de 2026 poderão receber remuneração superior a R$ 500 mil pela participação no torneio. A informação é do jornal inglês Mirror, que detalhou os valores previstos para os profissionais escolhidos pela Fifa.



De acordo com a publicação, os árbitros principais terão um pagamento fixo pela presença no Mundial, estimado em cerca de 75 mil euros (aproximadamente R$ 520 mil). O valor pode aumentar de forma significativa conforme o desempenho e o avanço das equipes de arbitragem na competição.



Segundo o Mirror, há possibilidade de bonificações adicionais para os árbitros escalados em fases decisivas, como semifinais e a final do torneio, o que elevaria ainda mais os ganhos totais ao longo do Mundial.

O jornal inglês cita como exemplo os árbitros Michael Oliver e Anthony Taylor, ambos da Premier League e incluídos na lista divulgada pela Fifa para a Copa do Mundo. Os dois estão entre os profissionais mais experientes do quadro internacional e aparecem como possíveis candidatos a comandar partidas das fases eliminatórias.



Além da remuneração fixa, a Fifa também adota um sistema de pagamentos extras conforme a relevância das partidas apitadas durante o torneio, o que pode impactar diretamente na remuneração final dos árbitros ao fim da competição.