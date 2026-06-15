Hexa em risco? Só 4 seleções foram campeãs sem vencer na estreia

Apesar da grande expectativa, a Seleção Brasileira tropeçou em sua estreia na Copa do Mundo de 2026. Neste sábado, 13, o Brasil empatou por 1 a 1 com o Marrocos, pela primeira rodada do Grupo C, em uma atuação muito abaixo do esperado para a única seleção pentacampeã mundial.



Além da frustração pelo resultado, o empate na estreia carrega um retrospecto desfavorável para a equipe comandada por Carlo Ancelotti. Ao longo de quase 100 anos de história da Copa do Mundo, a maioria das seleções campeãs iniciou suas campanhas com vitória.



Isso porque, em toda a história do torneio, apenas quatro seleções conquistaram o título mundial após não vencerem suas partidas de estreia. Foram elas: a Inglaterra, em 1966, após empatar com o Uruguai; a Itália, em 1982, depois de empatar com a Polônia; a Espanha, em 2010, que foi derrotada pela Suíça; e, mais recentemente, a Argentina, em 2022, que perdeu para a Arábia Saudita.



Além desse retrospecto negativo para equipes que não venceram na primeira rodada, o Brasil ainda precisa superar outro tabu para voltar a conquistar a Copa do Mundo. A Seleção Brasileira jamais levantou o troféu em edições nas quais não venceu sua partida de estreia.



Antes de 2026, o Brasil havia empatado três estreias e perdido outras duas. Em nenhuma dessas ocasiões conseguiu chegar ao título mundial.

Confira o retrospecto:

1930: derrota para a Iugoslávia por 2 a 1 — eliminação na primeira fase;

1934: derrota para a Espanha por 3 a 1 — eliminação na estreia, em formato mata-mata;

1974: empate com a Iugoslávia por 0 a 0 — quarto lugar;

1978: empate com a Suécia por 1 a 1 — terceiro lugar;

2018: empate com a Suíça por 1 a 1 — eliminação nas quartas de final;

2026: empate com o Marrocos por 1 a 1 — campanha em andamento.

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Apesar do histórico desfavorável, a Seleção Brasileira já encontrou dificuldades durante campanhas que terminaram com o título mundial. Embora tenha vencido todas as estreias nos anos em que foi campeã, o Brasil tropeçou na fase de grupos em algumas dessas edições.



Em 1958, empatou sem gols com a Inglaterra. Quatro anos depois, em 1962, repetiu o placar diante da Tchecoslováquia. Já em 1994, ficou no 1 a 1 com a Suécia durante a fase de grupos.



As únicas campanhas perfeitas do Brasil em Copas do Mundo aconteceram em 1970 e 2002, quando a Seleção venceu todas as partidas disputadas até a conquista do título.