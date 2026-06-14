Exemplo! Torcida do Japão limpa estádio após jogo da Copa do Mundo

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Demonstrando um ato de grande educação, a torcida do Japão repetiu o belo ato de outros anos e limpou as arquibancadas do AT&T Stadium, em Dallas, após o empate por 2 a 2 com a Holanda, neste domingo, 14, pela fase de grupos da Copa do Mundo.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver japoneses trajados com camisas da seleção recolhendo lixo nas arquibancadas. Vale destacar que os resíduos foram deixados por outras pessoas que estavam no jogo.

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A atitude dos torcedores japoneses, no entanto, não é novidade na Copa de 2026. Eles já haviam chamado atenção principalmente no Mundial de 2014, no Brasil, embora tenham sido vistos fazendo mesmo em 2018, na Rússia, e no Catar, em 2022, edição passada do torneio.

Veja abaixo o momento em vídeos

Japanese fans cleaning up the stadium. 👊 pic.twitter.com/lw2szXYXId — OinsideUT (@OUinsideT) June 14, 2026

Japanese fans are cleaning up AT&T stadium. Levels of politeness America has never seen 🙏🇯🇵 pic.twitter.com/CTlVE1r2RW — mad max (@soytitmilk) June 14, 2026

Japão vs Holanda



Se fora de campo o Japão fez bonito, dentro de campo não foi tão diferente. Embora tenha empatado, a equipe comandada por Hajime Moriyasu protagonizou, junto com os holandeses, o melhor jogo da Copa do Mundo 2026, com quatro gols e emoção até o fim.

A seleção japonesa volta a jogar no domingo, 21, às 1h (Brasília), contra a Tunísia. A partida será disputada em Monterrey, no México.