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HOME > COPA DO MUNDO

QUE ATO!

Exemplo! Torcida do Japão limpa estádio após jogo da Copa do Mundo

Japoneses acompanharam o empate com a Holanda no AT&T Stadium

João Grassi
Por
Japoneses limpam arquibancada do AT&T Stadium
Japoneses limpam arquibancada do AT&T Stadium - Foto: Reprodução | X

Demonstrando um ato de grande educação, a torcida do Japão repetiu o belo ato de outros anos e limpou as arquibancadas do AT&T Stadium, em Dallas, após o empate por 2 a 2 com a Holanda, neste domingo, 14, pela fase de grupos da Copa do Mundo.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver japoneses trajados com camisas da seleção recolhendo lixo nas arquibancadas. Vale destacar que os resíduos foram deixados por outras pessoas que estavam no jogo.

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A atitude dos torcedores japoneses, no entanto, não é novidade na Copa de 2026. Eles já haviam chamado atenção principalmente no Mundial de 2014, no Brasil, embora tenham sido vistos fazendo mesmo em 2018, na Rússia, e no Catar, em 2022, edição passada do torneio.

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Veja abaixo o momento em vídeos

Japão vs Holanda

Se fora de campo o Japão fez bonito, dentro de campo não foi tão diferente. Embora tenha empatado, a equipe comandada por Hajime Moriyasu protagonizou, junto com os holandeses, o melhor jogo da Copa do Mundo 2026, com quatro gols e emoção até o fim.

A seleção japonesa volta a jogar no domingo, 21, às 1h (Brasília), contra a Tunísia. A partida será disputada em Monterrey, no México.

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