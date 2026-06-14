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COPA DO MUNDO

Alemanha atropela Curaçao e repete 7 a 1 em estreia da Copa do Mundo

Equipe europeia fez goleada histórica em seu primeiro jogo no Mundial

João Grassi
Por
Brown comemora gol da Alemanha
Brown comemora gol da Alemanha - Foto: Paul ELLIS / AFP

Uma das maiores potências do futebol de seleções, a Alemanha estreou na Copa do Mundo 2026 com atuação dominante. Os europeus golearam Curaçao com o placar de 7 a 1, neste domingo, 14, no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, pela fase de grupos.

A seleção alemã rapidamente saiu na frente, aos 6 minutos do primeiro tempo, com gol de Felix Nmecha. O pequeno país caribenho, no entanto, fez história ao empatar com Livano Comenencia aos 20 minutos, dando um susto nos favoritos.

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Apesar do empate, não demorou até que a Alemanha tomasse conta do jogo. Com gols de Schlotterbeck e Kai Havertz, de pênalti, a tetracampeã do mundo foi para o intervalo com 3 a 1 no placar e vantagem mais confortável.

A Alemanha ainda marcou outros quatro gols no segundo tempo, com Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Deniz Undav e novamente Kai Havertz, fechando a goleada e repetindo o placar que machucou o Brasil na última Copa vencida pelo alemães.

Schlotterbeck foi o autor do segundo alemão na goleada sobre Curaçao
Schlotterbeck foi o autor do segundo alemão na goleada sobre Curaçao - Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP

FICHA TÉCNICA

Alemanha 7x1 Marrocos

Copa do Mundo 2026 - Fase de grupos

Local: NRG Stadium, em Houston

Data: 14/06/2026 (domingo)

Horário: 14h

Árbitro: Jalal Javed (MAR)

Assistentes: Zakaria Brinsi (MAR) e Mostafa Akarkad (MAR)

VAR: Abongile Tom (RSA)

Transmissão: CazéTV

Cartões amarelos: -

Gols: Nmecha, Schlotterbeck, Havertz (2x), Musiala, Brown e Undav (Alemanha) / Comenencia (Curaçao)

Escalações

Alemanha: Manuel Neuer; Joshua Kimmich (Waldemar Anton), Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah (Antonio Rüdiger) e Nathaniel Brown (David Raum); Felix Nmecha (Leon Goreztka) e Aleksandar Pavlović; Leroy Sané, Jamal Musiala (Deniz Undav) e Florian Wirtz; Kai Havertz. Técnico: Julian Nagelsmann.

Curaçao: Eloy Room; Sherel Floranus, Riechedly Bazoer, Armando Obispo e Deveron Fonville; Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna e Tahith Chong (Gervane Kastaneer); Sontje Hansen (Jeremy Antonisse) e Jürgen Locadia (Jearl Margaritha). Técnico: Dick Advocaat.

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