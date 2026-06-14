Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

COPA DO MUNDO

Filho de Gilmar Mendes diz que convocou Neymar para a Copa do Mundo

Francisco Mendes tem influência direta nos bastidores da CBF

João Grassi
Por
| Atualizada em
Neymar
Neymar - Foto: Mauro PIMENTEL / AFP

A presença de Neymar na lista final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo gerou diferentes reações. Houve os que apoiaram a presença do principal jogador do país nos últimos anos, enquanto outros questionavam o atual momento do camisa 10. No entanto, segundo o jornal O Globo, a convocação teria relação com bastidores políticos.

De acordo com o colunista Lauro Jardim, Francisco Mendes — filho do ministro Gilmar Mendes e figura cada vez mais influente nos corredores da CBF — teria dito a interlocutores durante o evento 'Gilmarpalooza', em Portugal, que foi o responsável pelo retorno de Neymar à Seleção. A declaração atribuída a ele é direta: “Quem convocou o Neymar fui eu”.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Neymar, inclusive, foi convocado em meio a um cenário de incertezas sobre sua real condição física. Ele se apresentou à Seleção com um problema inicialmente tratado com um edema na panturrilha, mas, posteriormente, exames revelaram uma lesão muscular de grau 2, com prazo de recuperação estimado entre duas e três semanas.

Apesar do tratamento, a comissão técnica optou por manter o atleta na delegação, que perdeu os últimos amistosos de preparação, contra Panamá e Egito, e não pôde estar em campo no empate por 1 a 1 com Marrocos, já pela estreia no Mundial.

Leia Também:

COPA DO MUNDO

Lesionado, Neymar acompanha delegação do Brasil para estreia na Copa
Lesionado, Neymar acompanha delegação do Brasil para estreia na Copa imagem

COPA DO MUNDO

Fora da estreia, Neymar tem prazo de recuperação estipulado
Fora da estreia, Neymar tem prazo de recuperação estipulado imagem

COPA DO MUNDO

“Boa evolução”: CBF atualiza situação de Neymar após novos exames
“Boa evolução”: CBF atualiza situação de Neymar após novos exames imagem

Quem é Francisco Mendes?

Apesar de não ocupar um cargo formal de direção na CBF, ele se consolidou como uma peça importante nos bastidores da entidade. Atua como vice-presidente da Federação Mato-Grossense de Futebol, dirige o IDP — parceiro da CBF Academy em um dos principais acordos educacionais do futebol brasileiro.

Além disso, lidera missões internacionais de dirigentes e também integra a Comissão Disciplinar da FIFA por indicação da própria confederação.

Francisco Mendes
Francisco Mendes - Foto: Reprodução | IDP
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

brasil na copa copa do mundo

Relacionadas

Mais lidas