Filho de Gilmar Mendes diz que convocou Neymar para a Copa do Mundo

A presença de Neymar na lista final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo gerou diferentes reações. Houve os que apoiaram a presença do principal jogador do país nos últimos anos, enquanto outros questionavam o atual momento do camisa 10. No entanto, segundo o jornal O Globo, a convocação teria relação com bastidores políticos.

De acordo com o colunista Lauro Jardim, Francisco Mendes — filho do ministro Gilmar Mendes e figura cada vez mais influente nos corredores da CBF — teria dito a interlocutores durante o evento 'Gilmarpalooza', em Portugal, que foi o responsável pelo retorno de Neymar à Seleção. A declaração atribuída a ele é direta: “Quem convocou o Neymar fui eu”.

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Neymar, inclusive, foi convocado em meio a um cenário de incertezas sobre sua real condição física. Ele se apresentou à Seleção com um problema inicialmente tratado com um edema na panturrilha, mas, posteriormente, exames revelaram uma lesão muscular de grau 2, com prazo de recuperação estimado entre duas e três semanas.

Apesar do tratamento, a comissão técnica optou por manter o atleta na delegação, que perdeu os últimos amistosos de preparação, contra Panamá e Egito, e não pôde estar em campo no empate por 1 a 1 com Marrocos, já pela estreia no Mundial.

Quem é Francisco Mendes?

Apesar de não ocupar um cargo formal de direção na CBF, ele se consolidou como uma peça importante nos bastidores da entidade. Atua como vice-presidente da Federação Mato-Grossense de Futebol, dirige o IDP — parceiro da CBF Academy em um dos principais acordos educacionais do futebol brasileiro.

Além disso, lidera missões internacionais de dirigentes e também integra a Comissão Disciplinar da FIFA por indicação da própria confederação.