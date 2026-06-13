Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

TROPEÇO

Vini Jr. faz golaço, mas Brasil empata com Marrocos na estreia da Copa

Seleção enfrentou os marroquinos neste sábado, 13, em New Jersey

João Grassi
Por
Vini Jr. e Bruno Guimarães comemoram gol brasileiro
Vini Jr. e Bruno Guimarães comemoram gol brasileiro - Foto: JEWEL SAMAD / AFP

A ansiedade pela estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026 era grande, mas a primeira vitória não veio. Nesta noite de sábado, 13, o Brasil ficou apenas no empate por 1 a 1 com a boa equipe de Marrocos, semifinalista da edição passada do Mundial.

A partida foi disputada no MetLife Stadium, em New Jersey, nos Estados Unidos, válida pela primeira rodada da fase de grupos. Os gols do jogo foram marcados por Saibari, a favor dos africanos, enquanto Vinícius Júnior balançou as redes para a Amarelinha.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Com o resultado, Brasil e Marrocos somam seus primeiros pontos no Grupo C. Caso haja algum vencedor no duelo entre Escócia e Haiti, outras integrantes da chave, a seleção assume a primeira colocação.

Leia Também:

COPA DO MUNDO

Fábio Mota marca presença em jogo do Brasil: "De hexa para hexa"
Fábio Mota marca presença em jogo do Brasil: "De hexa para hexa" imagem

COPA DO MUNDO

Nem Vini Jr nem astros: Nike esgota camisas de 3 nomes do Brasil
Nem Vini Jr nem astros: Nike esgota camisas de 3 nomes do Brasil imagem

NOVIDADE!

Uniforme do Brasil conta com detalhe especial para campeões; confira
Uniforme do Brasil conta com detalhe especial para campeões; confira imagem

O jogo

Melhor em boa parte do primeiro tempo, os marroquinos saiu na frente aos 21 minutos do primeiro tempo. Brahim Diaz lançou Ismael Saibari em velocidade, que ganhou da zaga brasileira e marcou um golaço de cobertura.

A Seleção chegou ao empate com um de seus principais jogadores. Aos 32, Bruno Guimarães tocou para Vini Júnior na grande área. O atacante limpou a marcação e bateu firme, marcando o segundo golaço do jogo.

Com mais confiança no segundo tempo, o Brasil foi pra cima no começo. No entanto, o forte calor em New Jersey castigou ambas as equipes, que fizeram reta final de jogo morna devido ao desgaste físico.

Brasil 1x1 Marrocos - Copa do Mundo 2026
Brasil 1x1 Marrocos - Copa do Mundo 2026 - Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Próximo compromisso

A equipe comandada por Carlo Ancelotti volta a jogar na sexta-feira, 19, às 21h30, contra a seleção do Haiti. O confronto acontece no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

FICHA TÉCNICA

Brasil 1x1 Marrocos

Copa do Mundo 2026 - Fase de grupos

Local: MetLife Stadium, em New Jersey

Data: 13/06/2026 (sábado)

Horário: 19h

Árbitro: Slavko Vincic (ESL)

Assistentes: Tomaz Klancnik (ESL) e Andraz Kovacic (ESL)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

Transmissão: TV Globo, GE TV, Sportv, CazéTV, NSports e SBT

Cartões amarelos: Casemiro e Ibañez (Brasil)

Gols: Vinícius Júnior (Brasil) / Saibari (Marrocos)

Escalações

Brasil: Alisson; Ibañez (Danilo), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro (Fabinho), Bruno Guimarães (Danilo Santos) e Lucas Paquetá (Matheus Cunha); Raphinha, Vinícius Júnior e Igor Thiago (Luiz Henrique). Técnico: Carlo Ancelotti.

Marrocos: Bono; Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad e Mazraoui (Salah-Eddine); El Aynaoui, Bouaddi e Ounahi (El Mourabet); Brahim Díaz (Talbi), El Khannouss (Amaimouni) e Saibari. Técnico: Mohamed Ouahbi.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

brasil na copa copa do mundo

Relacionadas

Mais lidas