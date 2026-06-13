TROPEÇO
Vini Jr. faz golaço, mas Brasil empata com Marrocos na estreia da Copa
Seleção enfrentou os marroquinos neste sábado, 13, em New Jersey
A ansiedade pela estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026 era grande, mas a primeira vitória não veio. Nesta noite de sábado, 13, o Brasil ficou apenas no empate por 1 a 1 com a boa equipe de Marrocos, semifinalista da edição passada do Mundial.
A partida foi disputada no MetLife Stadium, em New Jersey, nos Estados Unidos, válida pela primeira rodada da fase de grupos. Os gols do jogo foram marcados por Saibari, a favor dos africanos, enquanto Vinícius Júnior balançou as redes para a Amarelinha.
Com o resultado, Brasil e Marrocos somam seus primeiros pontos no Grupo C. Caso haja algum vencedor no duelo entre Escócia e Haiti, outras integrantes da chave, a seleção assume a primeira colocação.
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O jogo
Melhor em boa parte do primeiro tempo, os marroquinos saiu na frente aos 21 minutos do primeiro tempo. Brahim Diaz lançou Ismael Saibari em velocidade, que ganhou da zaga brasileira e marcou um golaço de cobertura.
A Seleção chegou ao empate com um de seus principais jogadores. Aos 32, Bruno Guimarães tocou para Vini Júnior na grande área. O atacante limpou a marcação e bateu firme, marcando o segundo golaço do jogo.
Com mais confiança no segundo tempo, o Brasil foi pra cima no começo. No entanto, o forte calor em New Jersey castigou ambas as equipes, que fizeram reta final de jogo morna devido ao desgaste físico.
Próximo compromisso
A equipe comandada por Carlo Ancelotti volta a jogar na sexta-feira, 19, às 21h30, contra a seleção do Haiti. O confronto acontece no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.
FICHA TÉCNICA
Brasil 1x1 Marrocos
Copa do Mundo 2026 - Fase de grupos
Local: MetLife Stadium, em New Jersey
Data: 13/06/2026 (sábado)
Horário: 19h
Árbitro: Slavko Vincic (ESL)
Assistentes: Tomaz Klancnik (ESL) e Andraz Kovacic (ESL)
VAR: Bastian Dankert (ALE)
Transmissão: TV Globo, GE TV, Sportv, CazéTV, NSports e SBT
Cartões amarelos: Casemiro e Ibañez (Brasil)
Gols: Vinícius Júnior (Brasil) / Saibari (Marrocos)
Escalações
Brasil: Alisson; Ibañez (Danilo), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro (Fabinho), Bruno Guimarães (Danilo Santos) e Lucas Paquetá (Matheus Cunha); Raphinha, Vinícius Júnior e Igor Thiago (Luiz Henrique). Técnico: Carlo Ancelotti.
Marrocos: Bono; Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad e Mazraoui (Salah-Eddine); El Aynaoui, Bouaddi e Ounahi (El Mourabet); Brahim Díaz (Talbi), El Khannouss (Amaimouni) e Saibari. Técnico: Mohamed Ouahbi.