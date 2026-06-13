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Fábio Mota marca presença em jogo do Brasil: "De hexa para hexa"

Presidente do Vitória publicou vídeo

João Grassi
Por
Fábio Mota, presidente do Vitória
Fábio Mota, presidente do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

À convite da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, está no MetLife Stadium, em New Jersey, para acompanhar a estreia da Seleção na Copa do Mundo contra Marrocos.

Trajado com uma camisa do Vitória e um boné da Seleção, o dirigente aparece dentro estádio em vídeo publicado no seu perfil oficial do Instagram. Ele aproveitou para mandar uma mensagem de apoio e fazer uma referência ao título rubro-negro da Copa do Nordeste.

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"E aí galera, já cheguei aqui pra levar o hexa. De hexa para hexa! Pé quente! Bora Brasil!", exaltou Mota.

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Assista abaixo o vídeo

Viagem com a CBF

A CBF preparou uma agenda para representantes de todos os clubes das Séries A e B do Brasileirão, que vão acompanhar a Copa do Mundo 2026 in loco. Fábio Mota está presente na viagem representando o Rubro-Negro.

A entidade, inclusive, vai bancar diversos gastos dos dirigentes nos Estados Unidos, como passagens, hospedagem, ingressos e alimentação. De acordo com informação do Estadão, a delegação também vai participar de reuniões.

Serão discutidos temas relacionados ao fair play financeiro e à formação da liga única.

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Tags

brasil na copa copa do mundo esporte clube vitória

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