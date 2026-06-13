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Uniforme do Brasil conta com detalhe especial para campeões; confira

Seleção Brasileira enfrenta Marrocos às 19h deste sábado, 13

João Grassi
Por
Patch dourado na camisa do Brasil
Patch dourado na camisa do Brasil - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

O uniforme que a Seleção Brasileira usará na estreia contra o Marrocos, neste sábado, 13, às 19h, em New Jersey, contará com uma novidade. A camisa conta com um patch dourado com o símbolo da Copa do Mundo aplicado em uma das mangas.

Tradicionalmente, todas as seleções exibem o emblema do torneio nos uniformes durante o Mundial. Em 2026, no entanto, a FIFA introduziu uma novidade ao criar três versões diferentes desse patch.

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As equipes campeãs do mundo podem utilizar a versão dourada, em referência às conquistas e à cor do troféu. O Brasil será uma das seleções a estrear esse modelo.

Já as seleções que não têm título mundial utilizarão patches nas cores preta ou branca, escolhidas de acordo com o uniforme, para garantir melhor contraste visual.

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Quem mais vai usar?

Além do Brasil, também terão o patch dourado Argentina, Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Uruguai. A Itália é a única campeã mundial que ficou fora desta edição da Copa.

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