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Lesionado, Neymar acompanha delegação do Brasil para estreia na Copa

Seleção enfrenta Marrocos às 19h deste sábado, 13

João Grassi
Por
Neymar em recuperação de lesão
Neymar em recuperação de lesão - Foto: Divulgação | CBF

Mesmo ainda em tratamento de uma lesão na panturrilha direita, Neymar acompanhou a delegação da Seleção Brasileira no deslocamento até o MetLife Stadium, em New Jersey, local da estreia contra o Marrocos na Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada neste sábado, às 19h (horário de Brasília).

O craque acompanhou o grupo no ônibus até o estádio depois de realizar, pela manhã, atividades físicas na academia do hotel onde a equipe está concentrada. Apesar de ainda não participar de treinos com bola, a expectativa é de que ele volte a trabalhar normalmente com o elenco ao longo da próxima semana.

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Mesmo fora da estreia, Neymar pode até ser relacionado para o banco de reservas. Ele também deve marcar presença na cerimônia que antecede a partida.

Para este Mundial, a Fifa autorizou que os 26 jogadores de cada seleção permaneçam juntos no centro do gramado durante a execução dos hinos nacionais.

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Brasil vs Marrocos

Brasil e Marrocos se enfrentam neste sábado, às 19h (de Brasília), na abertura do Grupo C, no MetLife Stadium, em New Jersey.

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