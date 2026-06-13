COPA DO MUNDO
Lesionado, Neymar acompanha delegação do Brasil para estreia na Copa
Seleção enfrenta Marrocos às 19h deste sábado, 13
Mesmo ainda em tratamento de uma lesão na panturrilha direita, Neymar acompanhou a delegação da Seleção Brasileira no deslocamento até o MetLife Stadium, em New Jersey, local da estreia contra o Marrocos na Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada neste sábado, às 19h (horário de Brasília).
O craque acompanhou o grupo no ônibus até o estádio depois de realizar, pela manhã, atividades físicas na academia do hotel onde a equipe está concentrada. Apesar de ainda não participar de treinos com bola, a expectativa é de que ele volte a trabalhar normalmente com o elenco ao longo da próxima semana.
Mesmo fora da estreia, Neymar pode até ser relacionado para o banco de reservas. Ele também deve marcar presença na cerimônia que antecede a partida.
Para este Mundial, a Fifa autorizou que os 26 jogadores de cada seleção permaneçam juntos no centro do gramado durante a execução dos hinos nacionais.
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Brasil vs Marrocos
Brasil e Marrocos se enfrentam neste sábado, às 19h (de Brasília), na abertura do Grupo C, no MetLife Stadium, em New Jersey.