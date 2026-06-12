COPA DO MUNDO
Fora da estreia, Neymar tem prazo de recuperação estipulado
Técnico Carlo Ancelotti comentou sobre a recuperação do astro
O técnico Carlo Ancelotti, do Brasil, comentou nesta sexta-feira, 12, sobre a recuperação de Neymar para a Copa do Mundo e confirmou que o camisa 10 não estará em campo na estreia da Seleção Brasileira contra o Marrocos, neste sábado, 13.
Em entrevista coletiva realizada em New Jersey, o treinador italiano destacou o empenho do atacante na recuperação de uma lesão na panturrilha e demonstrou otimismo quanto ao retorno do jogador nos próximos dias.
“Neymar está trabalhando muito forte para se recuperar o mais rápido possível. A expectativa é que ele se recupere e se integre ao grupo na próxima semana. Quando convocamos o Neymar, nós o convocamos não só pela sua qualidade técnica, que é indiscutível, mas também por sua experiência e pelo exemplo que ele pode representar para os jovens que temos nesse grupo”, afirmou Ancelotti.
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Desde que se apresentou à Seleção, Neymar ainda não treinou com chuteiras. O jogador já participou de atividades com bola, mas utilizando tênis de corrida, além de dedicar grande parte do tempo à fisioterapia. Na última quinta-feira, 11, publicou imagens realizando trabalhos físicos na academia.
O problema físico ocorreu no dia 17 de maio, inicialmente tratada como um edema. Contudo, foi reavaliado posteriormente como uma lesão de grau dois, com prazo de recuperação estimado entre duas e três semanas. Apesar do tratamento, a comissão técnica optou por manter o atleta na delegação.
Brasil vs Marrocos
Brasil e Marrocos se enfrentam neste sábado, às 19h (de Brasília), na abertura do Grupo C, no MetLife Stadium, em New Jersey.