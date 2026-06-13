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Catar empata com Suíça e soma primeiro ponto na história das Copas

Duelo no Estádio da Baía de São Francisco terminou em 1 a 1

Lucas Vilas Boas
Por
| Atualizada em
Embolo, autor do primeiro gol da partida
Embolo, autor do primeiro gol da partida - Foto: Divulgação | Fifa

A Suíça teve nas mãos a primeira vitória na Copa do Mundo 2026, mas deixou escapar nos acréscimos. Os suíços abriram o placar com gol de pênalti marcado pelo artilheiro Embolo, mas o Catar deixou tudo igual aos 50 minutos do segundo tempo com Khoukhi, para marcar o primeiro ponto da seleção catari na história dos Mundiais.

O Grupo B ficou mais embalado do que nunca com a igualdade no placar. Canadá e Bósnia e Herzegovina também empataram em 1 a 1 na partida de estreia nesta sexta-feira, 13, deixando a situação aberta na chave com um ponto para cada.

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A Suíça teve mais volume de jogo durante os 90 minutos, mas perdeu um caminhão de chances e, mais cansado por causa do calor, passou a criar menos chances na reta final da partida. Mas, como diz o ditado popular, "quem não faz leva".

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Nos acréscimos da partida, o zagueiro Khoukhi se mandou para área, recebeu o cruzamento vindo da esquerda e cabeceou sem dar chances para o goleiro Kobel.

A Suíça volta a campo na próxima quinta-feira, 18, às 16h, para encarar a Bósnia e Herzegovina, enquanto o Catar enfrenta o Canadá no mesmo dia, às 19h.

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Copa do Mundo 2026

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