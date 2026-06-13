COPA DO MUNDO
Escalação: Ancelotti surpreende e Brasil terá novatos contra Marrocos
Seleção enfrenta os africanos na estreia da Copa do Mundo
Por João Grassi
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A Seleção Brasileira está escalada para a estreia na Copa do Mundo 2026, neste sábado, 13, às 19h, contra Marrocos. A partida acontece no MetLife Stadium, em New Jersey, nos Estados Unidos.
O técnico Carlo Ancelotti optou por uma escalação com três meias e três atacantes, com o novato Igor Thiago, do Brentford, iniciando entre os titulares junto com Vini Júnior e Raphinha.
Chama atenção também a escolha pelos laterais. Os experientes Danilo e Alex Sandro, que estiveram no Mundial de 2022, dão lugar a Ibañez e Douglas Santos.
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Veja abaixo a escalação
Brasil: Alisson; Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Igor Thiago e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.