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COPA DO MUNDO

Escalação: Ancelotti surpreende e Brasil terá novatos contra Marrocos

Seleção enfrenta os africanos na estreia da Copa do Mundo

João Grassi
Por
| Atualizada em
Imagem ilustrativa da imagem Escalação: Ancelotti surpreende e Brasil terá novatos contra Marrocos
Foto: Rafael Ribeiro | CBF

A Seleção Brasileira está escalada para a estreia na Copa do Mundo 2026, neste sábado, 13, às 19h, contra Marrocos. A partida acontece no MetLife Stadium, em New Jersey, nos Estados Unidos.

O técnico Carlo Ancelotti optou por uma escalação com três meias e três atacantes, com o novato Igor Thiago, do Brentford, iniciando entre os titulares junto com Vini Júnior e Raphinha.

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Chama atenção também a escolha pelos laterais. Os experientes Danilo e Alex Sandro, que estiveram no Mundial de 2022, dão lugar a Ibañez e Douglas Santos.

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Veja abaixo a escalação

Brasil: Alisson; Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Igor Thiago e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

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Um post compartilhado por CBF • Seleção Brasileira de Futebol (@brasil)

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