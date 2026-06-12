Brasileiros e marroquinos param a Times Square com festa e altinha

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A expectativa para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 tomou conta da Times Square nesta sexta-feira, 12. A famosa região de Manhattan, em Nova York, recebeu centenas de brasileiros que transformaram o local em um grande ponto de encontro para celebrar o primeiro jogo do Brasil no torneio.

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Un grupo de brasileños y escoceses se cruzaron en Times Square y SE PUSIERON A CANTAR JUNTOS.



Y salió esto.



ESPECTACULAR. 🇧🇷❤️🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/0hZF8TRZfM — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 12, 2026

𝗟𝗘𝗦 𝗠𝗔𝗥𝗢𝗖𝗔𝗜𝗡𝗦 𝗘𝗧 𝗟𝗘𝗦 𝗕𝗥𝗘𝗦𝗜𝗟𝗜𝗘𝗡𝗦 𝗙𝗢𝗡𝗧 𝗨𝗡𝗘 𝗕𝗥𝗘́𝗦𝗜𝗟𝗜𝗘𝗡𝗡𝗘 𝗘𝗡 𝗣𝗟𝗘𝗜𝗡 𝗧𝗜𝗠𝗘 𝗦𝗤𝗨𝗔𝗥𝗘 ! 🇲🇦⚡️🇧🇷



𝗗𝗲𝘀 𝗶𝗺𝗮𝗴𝗲𝘀 𝗾𝘂’𝗼𝗻 𝗮𝗶𝗺𝗲 𝘃𝗼𝗶𝗿 😁 pic.twitter.com/WEypnHUQgn — TFT MOROCCO (@TFT_Morocco) June 12, 2026

Mesmo sem uma programação oficial, torcedores usaram bandeiras, camisas da Seleção e músicas tradicionais das arquibancadas para fazer a festa nos Estados Unidos. O encontro foi organizado pelo Movimento Verde Amarelo (MVA), grupo de torcedores que acompanha a Seleção Brasileira em competições internacionais.

Ao longo do dia, os brasileiros também dividiram espaço com torcedores marroquinos. Em clima amistoso, representantes das duas torcidas interagiram na Times Square e chegaram a participar de uma altinha utilizando as camisas de suas respectivas seleções.

Brasil e Marrocos se enfrentam neste sábado, 13, às 19h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.