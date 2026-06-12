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HOME > COPA DO MUNDO

BRASIL NO MUNDIAL!

Brasileiros e marroquinos param a Times Square com festa e altinha

Movimento Verde Amarelo agita Manhatam e torcedores fazem a festa no Mundial

Lucas Vilas Boas
Por
Brasileiros invadem os Estados Unidos para a Copa do Mundo
Brasileiros invadem os Estados Unidos para a Copa do Mundo - Foto: Reprodução | Earth Cam

A expectativa para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 tomou conta da Times Square nesta sexta-feira, 12. A famosa região de Manhattan, em Nova York, recebeu centenas de brasileiros que transformaram o local em um grande ponto de encontro para celebrar o primeiro jogo do Brasil no torneio.

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Mesmo sem uma programação oficial, torcedores usaram bandeiras, camisas da Seleção e músicas tradicionais das arquibancadas para fazer a festa nos Estados Unidos. O encontro foi organizado pelo Movimento Verde Amarelo (MVA), grupo de torcedores que acompanha a Seleção Brasileira em competições internacionais.

Ao longo do dia, os brasileiros também dividiram espaço com torcedores marroquinos. Em clima amistoso, representantes das duas torcidas interagiram na Times Square e chegaram a participar de uma altinha utilizando as camisas de suas respectivas seleções.

Brasil e Marrocos se enfrentam neste sábado, 13, às 19h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

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Tags

brasil na copa Copa do Mundo 2026 seleção brasileira

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